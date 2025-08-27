Slušaj vest

Kada se priča o bogatstvu u nekadašnjoj Jugoslaviji, prvo ime koje svima pada na pamet jeste Josip Broz Tito. Njegov luksuz bio je bez premca: rezidencije širom zemlje, ostrvo Brioni, luksuzni vozovi, jahta „Galeb“, limuzine i avionska flota. Ipak, sve to nije bilo njegovo privatno bogatstvo – radilo se o državnim resursima kojima je Tito raspolagao kao doživotni predsednik.

Sa druge strane, u sistemu socijalizma, gde je privatna svojina bila ograničena, postojali su i ljudi koji su uspeli da se obogate. Najbogatiji privatni građanin SFRJ krajem osamdesetih bio je ugostitelj iz Skoplja, koji je 1988. godine prijavio prihod od čak 171 milion dinara. Taj podatak objavila je tadašnja Poreska uprava, a preneli su domaći mediji. Ne zna se ko je taj ugostitelj iz Skoplja - njegovo ime nije zabeleženo u medijskim ili arhivskim izvorima. Sve što znamo je da mu je 1988. prijavljeni prihod bio najveći u Jugoslaviji među građanskim sektorom.

Pored njega, visoko su kotirani i razni privatni preduzetnici – ugostitelji, zanatlije, pa čak i pojedini muzičari i profesori – koji su uspevali da u socijalističkom sistemu zarade više nego mnogi direktori državnih firmi.

Međutim, odgovor na pitanje „ko je bio najbogatiji čovek SFRJ“ zavisi od toga kako se bogatstvo meri. Ako govorimo o privatnoj imovini, tadašnji najbogatiji ugostitelji ili mali privrednici teško da su mogli da se mere sa Titom. Ako pak govorimo o moći i pristupu resursima, Tito je bio apsolutno nedodirljiv – njegov luksuz i privilegije nisu mogli da dostignu ni najuspešniji privatnici Jugoslavije.

Dakle, iako je postojao mali broj imućnih pojedinaca, niko u SFRJ nije bio bogatiji od Tita – jer ono što je on imao, nije bila samo imovina, već i državna moć pretvorena u privatni luksuz.

TITO VS. NAJBOGATIJI PRIVATNIK U SFRJ

Tito

- Rezidencije u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i na Brionima

- Ostrvo Brioni kao lična oaza

- Jahta „Galeb“ i luksuzni vozovi

- Limuzine i avioni pod državnom zastavom

- Neograničen pristup državnom bogatstvu.

Najbogatiji privatnik (ugostitelj iz Skoplja, 1988)

- Prijavljen prihod: 171 milion dinara

- Privatne vile i restorani

- Status „milionera“ u zemlji gde je prosečna plata bila svega nekoliko stotina dolara

- Bogatstvo stečeno isključivo na tržištu.

