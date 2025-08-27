Slušaj vest

Urnebesna svakodnevica jedne kokoške postala je viralna sa preko 3,7 miliona pregleda na mreži TikTok: gledaoci snimka danima se zabavljaju gledajući koliko je kokoška uporna u tome da nosi jaja na određenom mestu i uvek je to korpa u kojoj spava mačka.

Mlade koke počinju da nose jaja sa oko 18 do 22 nedelje starosti, a kad uspostave rutinu, većina će nositi jedno jaje dnevno. Ova živina traži mirno i usamljeno mesto da položi jaja i to ponašanje nasledile su od predaka koji su skrivali gnezda od predatora.

Ali, ova kokoška pronašla je svoj mir na najneočekivanijem mestu, u mačjoj korpi. Korisnik TikToka @chrizzybear objavio je video zapis u kome koka bezglavo trči od kokošinjca do svog omiljenog mesta u garaži, i to radi svakog jutra. Kokoška želi da zauzme mačiju postelju pre svih ostalih, uprkos tome što nijedna druga kokoška ne trči da to uradi.

Natpis uz video glasi: "Uvek je uzbuđenje ovde!"

Mačiji krevet postavljen je na polici, van domašaja kokoške koja skače na pult i procenjuje okolinu pre nego što se konačno smesti u korpu. Ipak, sav taj "sprint" pokazao se uzaludnim, jer je "alarm" bio lažni. Kokoška je nastavila da se šeta između garaže i dvorišta, proveravajući da li je njen prostor slobodan i spreman.

Vlasnik je odlučio da pomeri mačiji krevet na zemlju, pitajući se da li će koka primetiti. Ona je odmah shvatila šta se desilo, pa je zastala i gledala u neverici, jer nije poverovala da korpa u kojoj nosi jaja nije na uobičajenom mestu. Posle nekoliko trenutaka, konačno je ušla u korpu i snela jaje.

Sa više od 3,7 miliona pregleda i 135.000 lajkova na TikToku, kokoška sa svojom svakodnevnom atletskom rutinom postala je svetski hit!

(Kurir.rs/ Ljubimci)

