Dnevni horoskop za 28. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Povoljan aspekt donosi priliv novca. Dobre rezultate postići ćete u medicini ili ako radite na velikim projektima. Kvalitet vašeg odnosa s partnerom se poboljšava. Atmosfera uzajamne podrške i ljubavi. Obratite pažnju na ishranu, izbegavajte brzu hranu, moguće je trovanje.

BIK

Pozitivnu energiju daju vam povoljni aspekti, pa će to uticati na unapređenje kvaliteta u komunikaciji s nadređenima i saradnicima. Ostvarićete jedan važan zajednički cilj s partnerom, a to će vas dodatno zbližiti. Odlično se osećate.

BLIZANCI

Povoljan period koji će vam doneti osećaj za dalji pravac u karijeri ili za razvoj posla, ukoliko se bavite privatnim biznisom. Osećate zamor u vezi, kao da se ništa ne dešava. Poći će vam za rukom da vratite stari žar. Učestala glavobolja prelazi u migrenu.

RAK

Danas vas očekuje važan razgovor s nadređenima ili s nekom osobom od uticaja. Očekuju vas podrška i dobitak dobre pozicije. Atmosferu ovog dana obeležiće uspeh u ostvarenju nekog zajedničkog plana s partnerom. Stomačne tegobe, virusna infekcija.

LAV

Jedna doza opreza neophodna je u upravljanju novcem danas. Može doći do odlaganja ili kašnjenja važne uplate. Dobar period za početak veze za Lavove koji su slobodni ili koji su počeli da se viđaju s nekim novim. Neaktivni ste, više šetajte!

DEVICA

Ovaj dan vam donosi izazov u vidu nesporazuma i nesuglasica s kolegama i nadređenima. Danas se ne upuštajte u diskutabilne teme. Najbolje bi bilo da danas isključite svoj kritički um i jednostavno se prepustite osećanjima. Problem sa urinarnim putevima.

VAGA

Pruža vam se prilika da sklopite dobar posao ako se bavite privatnim biznisom, nekretninama ili trgovinom. Finansijski dobitak. Očekuje vas strastvena ljubavna avantura sa osobom koja će vam se svideti na prvi pogled. Prehlada, praćena kašljem, visokom temperaturom.

ŠKORPIJA

Vaše originalne poslovne ideje naići će na odličan odziv, tako da možete krenuti u sprovođenje dugoročnog plana. U dilemi ste između dve osobe koje vam se dopadaju na različit način. Sačekajte da vam vreme pokaže. Pad imuniteta, unosite više vitamina i minerala kako biste oporavili organizam.

STRELAC

Povoljan period za Strelčeve koji se bave privatnim biznisom ili žele da ga započnu. Saradnja i sklapanje sporazuma. Očekuje vas poznanstvo s veoma zanimljivom osobom, i to preko prijatelja. Sledi vaše zbližavanje. Slaba periferna cirkulacija.

JARAC

Povoljni aspekti donose vam sklapanje unosnog posla i važne poslovne dogovore. Atmosfera konstruktivnih razgovora s partnerom doneće poboljšanje u kvalitet vašeg odnosa i veće zbližavanje. Upala krajnika, potreban vam je savet stručnjaka jer je ovaj problem učestao.

VODOLIJA

Iskoristite priliku da unapredite svoju finansijsku situaciju. Sazreo je trenutak za to da realizujete ranije zacrtani plan. Slobodne Vodolije danas mogu sresti svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Više se krećite, postali ste statični.

RIBE

Obnovićete saradnju s nekim starim saradnicima, ali će se ovog puta sve odvijati na višem nivou. Rad na unosnom projektu. Privlači vas osoba s kojom ste zasad više u poslovnom odnosu. Sledi period zbližavanja. Bol u nogama, upala mišića, stalni grčevi.

