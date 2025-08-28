Slušaj vest

Dnevni horoskop za 28. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

Povoljan aspekt donosi priliv novca. Dobre rezultate postići ćete u medicini ili ako radite na velikim projektima. Kvalitet vašeg odnosa s partnerom se poboljšava. Atmosfera uzajamne podrške i ljubavi. Obratite pažnju na ishranu, izbegavajte brzu hranu, moguće je trovanje.

screenshot-20231213-234223.jpg
Ovan Foto: Shutterstock

BIK

Pozitivnu energiju daju vam povoljni aspekti, pa će to uticati na unapređenje kvaliteta u komunikaciji s nadređenima i saradnicima. Ostvarićete jedan važan zajednički cilj s partnerom, a to će vas dodatno zbližiti. Odlično se osećate.

screenshot-20231213-234237.jpg
Bik Foto: Shutterstock

BLIZANCI

Povoljan period koji će vam doneti osećaj za dalji pravac u karijeri ili za razvoj posla, ukoliko se bavite privatnim biznisom. Osećate zamor u vezi, kao da se ništa ne dešava. Poći će vam za rukom da vratite stari žar. Učestala glavobolja prelazi u migrenu.

screenshot-20231213-234122.jpg
Blizanci Foto: Shutterstock

RAK

Danas vas očekuje važan razgovor s nadređenima ili s nekom osobom od uticaja. Očekuju vas podrška i dobitak dobre pozicije. Atmosferu ovog dana obeležiće uspeh u ostvarenju nekog zajedničkog plana s partnerom. Stomačne tegobe, virusna infekcija.

screenshot-20231213-234305.jpg
Rak Foto: Shutterstock

LAV

Jedna doza opreza neophodna je u upravljanju novcem danas. Može doći do odlaganja ili kašnjenja važne uplate. Dobar period za početak veze za Lavove koji su slobodni ili koji su počeli da se viđaju s nekim novim. Neaktivni ste, više šetajte!

screenshot-20231213-234138.jpg
Lav Foto: Shutterstock

DEVICA

Ovaj dan vam donosi izazov u vidu nesporazuma i nesuglasica s kolegama i nadređenima. Danas se ne upuštajte u diskutabilne teme. Najbolje bi bilo da danas isključite svoj kritički um i jednostavno se prepustite osećanjima. Problem sa urinarnim putevima.

screenshot-20231213-234211.jpg
Devica Foto: Shutterstock

VAGA

Pruža vam se prilika da sklopite dobar posao ako se bavite privatnim biznisom, nekretninama ili trgovinom. Finansijski dobitak. Očekuje vas strastvena ljubavna avantura sa osobom koja će vam se svideti na prvi pogled. Prehlada, praćena kašljem, visokom temperaturom.

screenshot-20231213-234257.jpg
Vaga Foto: Shutterstock

ŠKORPIJA

Vaše originalne poslovne ideje naići će na odličan odziv, tako da možete krenuti u sprovođenje dugoročnog plana. U dilemi ste između dve osobe koje vam se dopadaju na različit način. Sačekajte da vam vreme pokaže. Pad imuniteta, unosite više vitamina i minerala kako biste oporavili organizam.

screenshot-20231213-234200.jpg
Škorpija Foto: Shutterstock

STRELAC

Povoljan period za Strelčeve koji se bave privatnim biznisom ili žele da ga započnu. Saradnja i sklapanje sporazuma. Očekuje vas poznanstvo s veoma zanimljivom osobom, i to preko prijatelja. Sledi vaše zbližavanje. Slaba periferna cirkulacija.

screenshot-20231213-234248.jpg
Strelac Foto: Shutterstock

JARAC

Povoljni aspekti donose vam sklapanje unosnog posla i važne poslovne dogovore. Atmosfera konstruktivnih razgovora s partnerom doneće poboljšanje u kvalitet vašeg odnosa i veće zbližavanje. Upala krajnika, potreban vam je savet stručnjaka jer je ovaj problem učestao.

screenshot-20231213-234100.jpg
Jarac Foto: Shutterstock

VODOLIJA

Iskoristite priliku da unapredite svoju finansijsku situaciju. Sazreo je trenutak za to da realizujete ranije zacrtani plan. Slobodne Vodolije danas mogu sresti svoju srodnu dušu na nekom kraćem putovanju. Više se krećite, postali ste statični.

screenshot-20231213-234320.jpg
Vodolija Foto: Shutterstock

RIBE

Obnovićete saradnju s nekim starim saradnicima, ali će se ovog puta sve odvijati na višem nivou. Rad na unosnom projektu. Privlači vas osoba s kojom ste zasad više u poslovnom odnosu. Sledi period zbližavanja. Bol u nogama, upala mišića, stalni grčevi.

screenshot-20231213-234152.jpg
Ribe Foto: Shutterstock

Ne propustiteZanimljivostiJednom znaku će izmaći tlo pod nogama: Retrogradni Saturn u Ribama od 1. septembra njima priprema zemljotres i pravu muku
žena sedi na kauču
ZanimljivostiOni su veličanstveni znakovi Zodijaka: Njih 5 se izdvajaju i nose krunu horoskopa
Horoskop
ZanimljivostiDrevni afrički horoskop otkriva životnu misiju svakog čoveka: Razlikuje se od zapadnog i oslanja na simbole, a evo kakav životni put određuje svakom znaku
profimedia-0281678567.jpg
ZanimljivostiSrpski horoskop koji su svi zaboravili je najprecizniji: Star je 200 godina i zove se Roždanik, a evo šta predviđa svakom znaku
shutterstock-125103569.jpg

Bonus video: Da li hrišćanstvo i astrologija mogu da idu zajedno

Da li hrišćanstvo i astrologija mogu da idu zajedno?  Izvor: TikTok/thatastrologeeguy