Slušaj vest

U jednom vrtiću su se, po svemu sudeći, pojavili novi "Romeo i Julija", stari jedva dve godine, a snimak njihove "ljubavi" gotovo preko noći postao je viralan na mrežama.

Najpre vidimo grupicu dece koja sedi za stolom, a onda se jedna od devojčica okreće ka svom drugu i kreće da ga ljubi u obraz. Mališan se namešta, uživa u pažnji, ne skidajući osmeh sa lica, a kasnije, vaspitačicaje uslikala i trenutak kada ga devojčic nežno štipka za obraze.

Nežne scene iz vrtića istopile su internet, i mnogi su saglasni - ovo je nešto najslađe što ćete videti danas.

Naravno, komentari nisu izostali:

"Baš me zanima koliko je star ovaj snimak, i gde su danas", "Treba nam više ovako slatkih scena", "Poljupci su uvek dobro rešenje", "Preslatki su", "Dečija ljubav je nešto posebno", "Ovo mi je ulepšalo dan"... samo je delić onoga što se moglo pročitati.

(Kurir.rs/Mondo)

Ne propustiteŽena7 godina nakon što su se zaljubili, pronašli su fotografiju koja im je dokazala sve: "I dalje ne možemo da verujemo..."
Screenshot 2025-06-13 121247.png
ZanimljivostiKrađa dečijih cipela u vrtiću digla policiju na noge: Policija sprovela akciju, tražili poremećenog čoveka sa fetišima, a onda su pogledali snimak
Screenshot 2024-12-09 105640.jpg
ŽivotU SOFIJIN VRTIĆ UDARIO AUTOMOBIL I ZBOG NJEGA JE OSTALA BEZ STOPALA: 3 godine kasnije zadesila je još gora NESREĆA, letela 20m
sofi-delezo.jpg
Žena"KADA ŠALJETE DECU U VRTIĆ, OVO NIKAKO NEMOJTE DA IM STAVLJATE U RANAC" Radila sam tamo, znam sve detalje i za to postoji razlog
untitled4.jpg

 VIDEO: Da li je detetu bolje sa vršnjacima ili kod bake i dete:

Da li je detetu bolje sa vršnjacima u vrtiću ili na čuvanju kod bake i deke? Izvor: Kurir televizija