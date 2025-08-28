Slušaj vest

U jednom vrtiću su se, po svemu sudeći, pojavili novi "Romeo i Julija", stari jedva dve godine, a snimak njihove "ljubavi" gotovo preko noći postao je viralan na mrežama.

Najpre vidimo grupicu dece koja sedi za stolom, a onda se jedna od devojčica okreće ka svom drugu i kreće da ga ljubi u obraz. Mališan se namešta, uživa u pažnji, ne skidajući osmeh sa lica, a kasnije, vaspitačicaje uslikala i trenutak kada ga devojčic nežno štipka za obraze.

Nežne scene iz vrtića istopile su internet, i mnogi su saglasni - ovo je nešto najslađe što ćete videti danas.

Naravno, komentari nisu izostali:

"Baš me zanima koliko je star ovaj snimak, i gde su danas", "Treba nam više ovako slatkih scena", "Poljupci su uvek dobro rešenje", "Preslatki su", "Dečija ljubav je nešto posebno", "Ovo mi je ulepšalo dan"... samo je delić onoga što se moglo pročitati.

