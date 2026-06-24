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Svadbe su sve češće tema neprijatnih priča - svatovi ne potvrde dolazak na vreme, gošće dolaze u belim haljinama kao da su mlade, a niko se ne odvaja od telefona tokom celog veselja.

Sad se situacija menja - i mladenci su često na meti kritika zbog svog kontroverznog ponašanja.

Na mreži X, osvanula je priča sa svadbenog veselja na kojem su mlada i mladoženja organizovali "aukciju za prvi tanjir", a cilj im je bio da skupe novac za medeni mesec. Pobednik je platio čak 1.500 dolara - da bi bio poslužen jelom pre svih ostalih!

Iako je bilo onih koji su se nasmejali ovoj ideji, reakcije su uglavnom bile burne. Jedan komentar glasi: "Žalosno je što su svadbe za neke samo prilika za zgrtanje para. Prodavati obrok koji je već plaćen, i to svojim prijateljima i porodici, to je stvarno sramota."

"Ja bih izašao napolje", kaže druga žena, dodajući: "Ovo je apsurdno i manipulativno… Zamislite kako se osećaju oni koji nisu mogli da učestvuju u aukciji jer to nisu mogli da priušte. Zapanjena sam koliko je ovo neprimereno."

Mlada i mladoženja organizovali "aukciju za prvi tanjir", a cilj im je bio da skupe novac za medeni mesec Foto: Richard Šemík / Panthermedia / Profimedia

Aukcija za prvi tanjir nije jedini način na koji mladenci pokušavaju da vrate novac koji je potrošen na troškove svadbe.

Jedan par je svim onima koji "nisu mogli da dođu" na svadbu poslao kartice sa porukom "Nedostajaćeš nam" – ali i linkom ka listi poklona. Bilo je i primera naplaćivanja samih pozivnica, a ponegde su mladenci čak prodavali "karte" strancima po ceni od 150 evra po osobi.

S obzirom na to da troškovi svadbi svuda rastu, mnogima je razumljivo što parovi traže kreativne načine da sklope budžet", ali je važno naći pravu meru između lepog venčanja i želje da se i gosti osećaju dobrodošli", a ne da budu iskorišćavani.

"Dok će nekima ovakvi potezi delovati zabavno i bezazleno, drugi mogu biti neprijatno iznenađeni time što se od njih traži da dodatno plaćaju za učešće u proslavi – pogotovo kad znamo da su već morali da potroše dosta samo da bi prisustvovali svadbi, na put, odeću i poklon", kaže Džo Brajant, stručnjak za bonton.

VIDEO: Zorica i Kemiš svadba