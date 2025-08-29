Slušaj vest

Dnevni horoskop za petak, 29. avgust pojedine pripadnike Zodijaka navešće da stave prst na čelo i razmisle o upuštanju u aferu sa kolegom ili koleginicom s posla. Međutim, neki horoskopski znaci biće prinuđeni da se konačno pozabave svojim zdravljem. Pogledajte šta su astrolozi posavetovali za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Tajnovita atmosfera obavija situaciju na poslu. Sastanak iza zatvorenih vrata i priprema za ostvarenje tajnog projekta. Nalazite se u dilemi da li da pređete granicu kolegijalnog odnosa sa osobom koja vam se dopada. Prehlada, uz učestali kašalj i povišenu temperaturu.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Danas se u svojim odlukama više oslanjajte na članove tima jer može doći do previda u prilično nestabilnoj situaciji. Slobodni Bikovi danas mogu da upoznaju fatalno privlačnu osobu na nekom sastanku ili zabavi. Osetljivost grla. Izbegavajte gazirana pića.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Planetarni aspekt u vašem polju karijere stavlja akcenat na komunikaciju, ali može doći do dosta nesuglasica i svaljivanja krivice na vas. Ljubavna dilema između trenutne veze kojoj ne vidite budućnost i nove simpatije. Tahikardija koja izaziva mučninu. Obratite se kardiologu.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Ovo je period kad radite na profesionalnom usavršavanju ili sređivanju administrativnih poslova. Mnoge stvari će vam poći za rukom. Atmosferu ovog dana može obeležiti poznanstvo s veoma privlačnom osobom preko posla. Zubobolja. Zanemarili ste usnu duplju.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Jaka energija aktivira vaše polje prometa, ali na jedan kontradiktoran način. Taman kad pomislite da je sve krenulo, može doći do zastoja. Ljubavna avantura na poslu može da bude prilično delikatna. Pazite se skandala. Reumatični zglobovi. Obratite se reumatologu.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Glavnu atmosferu ovog dana obeležiće nesuglasice s kolegama ili nadređenima. Naoružajte se strpljenjem. Dopada vam se osoba koju ste upoznali preko kolega. Uskoro vam sledi prvi sastanak i postepeno zbližavanje. Stomačne tegobe, pokušajte da promenite režim ishrane.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Ovaj dan obeležiće lična reorganizacija poslovanja. Očekuje vas promena ranije zacrtanih planova, ali i pohvale za rezultate. Vaš odnos s partnerom odvija se danas po sistemu vruće-hladno. Malo ljubavi, malo svađe. Smanjite unos slatkiša, unosite više vitamina i minerala.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

Glavna tema ovog dana je jedan uspešno sklopljen sporazum. Dugoročna saradnja će vam doneti unapređenje finansija. Ovaj dan vam donosi pozitivnu atmosferu konstruktivnog dogovora s partnerom. Sledi zajedničko putovanje. Aktivirajte se, počnite s laganim vežbama.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Ovaj dan obeležiće vanredan splet okolnosti i odlaganje važnog dela posla. Zato bolje pripremite rezervni plan. Ovaj dan je više nego ljubavni za vas. Atmosfera puna ljubavnog elektriciteta i romantičan sastanak. Glavobolja koja, ako je zanemarite, može preći u migrenu.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Ključ uspeha je da se danas pridržavate zacrtanog plana, jer vam detalji mogu odvući pažnju. Moguće je probijanje roka. Sve više vam se dopada osoba koja zapravo nije slobodna. U dilemi ste šta dalje da uradite. Bolovi u vratnom delu kičme. Uradite rendgenski snimak.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Oprezno upravljajte novcem, možete napraviti previd i pretrpeti štetu kroz rizičnu investiciju. Odlučite o svemu drugi put. Atmosfera uzajamne podrške i razumevanja s partnerom obeležiće dan lepim raspoloženjima. Upala mokraćnih puteva.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Obnovićete staru saradnju, ali budite oprezni što se tiče organizacije radnog vremena. Oslonite se na članove tima. Period nesporazuma s partnerom. Kao da govorite različitim jezicima, neophodno je prilagođavanje. Bolovi u lumbalnom delu kičme.

