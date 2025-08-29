Slušaj vest

Vlasnici apartmana se često susreću sa neprijatnostima nakon što gosti napuste smeštaj – od razbacanih stvari, neoprane posuđa, ostataka hrane, pa sve do neurednih kreveta. Mnogi su se već navikli da posle svakog boravka sledi detaljno čišćenje i vraćanje apartmana u red. Međutim, iako su takve situacije česte, postoje i oni momenti koji potpuno obrnu očekivanja.

Kristijan podelio pozitivno iznenađenje

Jedan od takvih primera podelio je Kristijan iz Bosne i Hercegovine, koji je na TikToku objavio svoje iskustvo sa gostima iz Nemačke. Oni su kod njega boravili dvanaest dana, a nakon njihovog odlaska, apartman je ostao u gotovo besprekornom stanju, što ga je potpuno zateklo – u pozitivnom smislu.

- Znači, gosti su nam sinoć otišli u dva sata, i došli smo na čišćenje kuće i evo, ovo moram snimiti i ovo moraju ljudi videti. Pogledajte kako su nam gosti ostavili kuću! Kuća je ispeglana do te mere k'o da smo je mi čistili. Sve. Kompletno sve. Bolesno kakvi turisti."

Kristijan je objasnio da se radilo o nemačkim turistima i da je bio iskreno impresioniran pažnjom koju su posvetili uređenju prostora pre odlaska:

- Znači, dve nedelje. Dve nedelje su gosti bili. Nemci su u pitanju i posle dve nedelje, evo, ovako nam je ostavljena kuća. Sve sređeno tip-top.

Podeljena mišljenja u komentarima

Nakon što je Kristijanov video postao viralan, komentari su počeli da pristižu – od pohvala do kritike. Mnogi su istakli da je ovakvo ponašanje primer kulture i vaspitanja, dok su drugi bili iskreni u svojim razlozima zašto više ne ostavljaju apartmane u takvom stanju.

"Ljudi, idite u hotele. Nisam ja na godišnjem došla da čistim, to radim kod kuće svaki dan! Ljutite se koliko hoćete", "Do prošle godine smo i mi tako ostavljali. Žena je doslovno izribala kuhinju i oprala podove. Sa ovim cenama nema teorije da to ikada više radimo", neki su od komentara.

Kristijan je ostao oduševljen gostima iz Nemačke Foto: Printscreen/TikTok/kiki_cristian_87

Nije stvar u nacionalnosti, već u kulturi

I dok su neki pokušavali da ponašanje gostiju povežu sa njihovim poreklom, drugi su se trudili da skrenu pažnju na širu sliku – da nije u pitanju nacionalnost, već lična kultura i navike.

"Nije to zato što su Nemci ili ne, već je generalno do kulture i vaspitanja. Tako da svaka čast. To je ono – poštuj tuđe i ostavi kako bi ti želeo/želela da tebi ostave."

Još jedan komentar je istakao suštinu Kristijanovog videa:

"Dosta vas ovaj video nije razumelo… ne radi se o tome da gost mora da očisti za sobom, ne mora, čovek je prikazao kulturu ljudi koji su boravili u apartmanu i to nije retko, dešava se često. Svaka im čast, nisu samo Nemci takvi, ima i turista iz BiH, Srbije koji stvarno čiste za sobom i time pokazuju lepo vaspitanje i kulturu. Kažem, ne mora se, ali lepo je kada vidiš ovako nešto… Respekt."

