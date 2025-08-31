Slušaj vest

Kler Hauard (47) iz Solihala, mesta u Zapadnom Midlendsu u Engleskoj, godinama se borila sa intenzivnim strahom od letenja. Taj strah, poznat kao aerofobija, razvio se kada je imala svega 21 godinu, nakon neprijatnog leta sa jakim turbulencijama između Perta i Singapura. Od tog trenutka, svako sledeće ukrcavanje u avion za Kler je značilo paniku, stres, pa čak i lekove za smirenje.

Ali posle više od dve decenije anksioznosti, odlučila je da stvari uzme u svoje ruke – i to na prilično neuobičajen način.

Odluka koja menja život

Majka dvoje dece, Kler je u periodu od godinu dana odlučila da poseti sedam zemalja kroz 13 kratkih, jednodnevnih putovanja – i to bez korišćenja ijednog dana godišnjeg odmora. Svaki izlet trajao je manje od 24 sata, a ceo poduhvat ju je koštao oko 3.000 evra.

Sve je počelo spontano, jedne januarske noći 2024. godine, kada je bez puno razmišljanja rezervisala let iz Birmingema za Ženevu.

- Posle kasne noći provedenog skrolovanja, jednostavno sam rezervisala. Odlučila sam da idem sama i pomislila: 'Ako ovo mogu da uradim, mogu sve'. Sledećeg jutra, uspaničila sam se i pokušala da otkažem, ali je otkazivanje koštalo 46 evra, a ja sam na kartu potrošila 48 evra, pa sam odlučila da jednostavno idem, ispričala je Kler.

Iako je bila pod stresom, osećaj koji ju je preplavio nakon uspešnog povratka bio je neprocenjiv:

- Kada sam se vratila i uspela da to izvedem, osećaj je bio neverovatan, bila sam jako ponosna.

Sve se promenilo posle operacije

Strah od aviona ju je pratio od 1990-ih, ali tek nakon medicinske intervencije – preventivne histerektomije zbog genetskog rizika od karcinoma (BRCA1 gen) – stvari su se pokrenule u pravom pravcu. Zdravstvena odluka donela je i praktičnu promenu: smanjenje radnih sati i jedan slobodan dan više nedeljno.

Taj dodatni dan Kler nije želela da troši na kuvanje i čišćenje. Umesto toga, pronašla je Fejsbuk grupu „Extreme Day Trips“ i odlučila da se pridruži izazovu – jedno putovanje mesečno tokom cele godine.

- Nisam želela da provedem slobodan dan kuvajući ili čisteći. Tada sam videla grupu 'Extreme Day Trips'. Odlučila sam da iskoristim svoj slobodan dan za 12 putovanja u 12 meseci, objasnila je.

Pronašla je Fejsbuk grupu „Extreme Day Trips“ i odlučila da se pridruži izazovu Foto: Shutterstock

Sistematičan pristup suočavanju sa strahom

Kler je svesno odlučila da ne dozvoli sebi vreme za razmišljanje i stres pre leta – njena putovanja su bila kratka, intenzivna i bez prostora za premišljanje.

- Htela sam sebe da primoram da letim jednom mesečno. Ako sam tamo samo jedan dan, nemam vremena da se stresiram oko leta", rekla je i dodala: - Letenje je sada mnogo lakše, navikla sam se na rutinu. Sada znam šta su normalni zvuci i sve je normalizovano.

Štedljiva putnica s misijom

Kroz svojih 13 putovanja, Kler je obišla različite evropske destinacije, a posebno joj je u sećanju ostala Poljska. Da bi putovanja bila što ekonomičnija, nosila je sopstvenu hranu i koristila aplikacije za pronalaženje jeftinih obroka. Povratne avionske karte plaćala je između 30 i 75 evra, dok su ukupni troškovi po putovanju, uključujući obroke i atrakcije, iznosili oko 200 do 230 evra. Celokupan projekat putovanja koštao ju je između 2.600 i 3.000 evra.

Kler Hauard proputovala 7 zemalja za godinu dana Foto: Printscreen/Facebook/BristolLiveWhatsOn

Putovanja kao način života

Osim što je uspela da značajno ublaži strah od letenja, Kler je u svemu tome stvorila i predivne uspomene sa svojom decom – Henrijem i Kelijem. Za nju je ovo tek početak.

- Neću stati. Želim da ovo i dalje bude deo mog života, poručila je.

