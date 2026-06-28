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Da je ono - kada si gladan nisi sav svoj, zaista istina, najbolje je pokazao jedan mladić koji je preko noći postao zvezda interneta zahvaljujući svojoj ljubimiciDorki, rase vučjak, i to iz razloga jer joj nije dao da jede na vreme.

Snimak kreće tako što se obraća publici sa masnicom na oku: "Jednom me je devojka udarila u oko jer sam se probudio kasno, u 7 ujutru i nisam joj odmah spremio doručak".

Potom je okrenuo kameru, a u kadru je bila njegova kućna ljubimica koja mu je "poručila": "I uradila bih to ponovo".

Naravno, svi oni koji su skočili da brane "sirotog" momka, prasnuli su u smeh, a komentari nisu izostali.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

"To je nasilje, treba da je hraniš na vreme, spavanje nije izgovor", "Bukvalno te gleda i kao - jesi umro? Treba li da zovem Hitnu", "U fazonu je - još uvek plačeš zbog toga bebo", "Sviđa mi se kako te 'pikira' pogledom", "Uskoro je ručak, a ti snimaš videe, nemoj da to uradim ponovo", "Jedina toksična veza koju želim", "Šta smo naučili ovde? Doručak je u 7 ujutru. Uradi to kako treba", pisali su ljudi uz obavezne emodžije koji umiru od smeha.

(Kurir.rs/Mondo)

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