Kontroverzni muzičar, čudo od deteta, a kasnije jedan od najvećih umetnika svih vremena, Majkl Džekson, rođen je 29. avgusta, a preminuo je 25. juna 2009. To je bila vest koja je šokirala ceo svet jer je imao samo 50 godina.

Pevač se srušio u svom domu u Los Anđelesu i uprkos pokušajima reanimacije, nije mu bilo spasa. Umro je od srčanog zastoja, a u krvi su mu pronađeni propofol, lorazepam i midazolam. Upravo zbog propofola, Džekson se zapravo predozirao, a kako mu je taj lek dao njegov lični lekar Konrad Marej, on je kasnije osuđen na četiri godine zatvora za ubistvo iz nehata.

Najnagrađivaniji muzičar svih vremena, bio je osmo dete u porodici Džekson i sa samo pet godina debitovao je na sceni sa starijom braćom Džekijem, Titom, Džermenom i Marlonom kao član grupe Jackson 5. Njihov „šef“ bio je otac Džo Džekson, koji je zapravo bio zlostavljač.

Pravu slavu Majkl Džekson je ipak stekao kao solo umetnik kada je 1982. objavio album Thriller. Tokom bogate karijere oborio je 39 Ginisovih rekorda i prodao više od 350 miliona albuma. Jedna od njegovih najpoznatijih pesama svakako je Billie Jean, koja je inspirisana ženom koja ga je progonila i pisala mu pisma o sinu za kog je verovala da je njegov.

"Znao sam da će biti veliki hit dok sam je pisao", izjavio je svojevremeno muzičar.

Iako Džekson nikada nije otkrio previše detalja o pravoj Billie Jean, njegov muzički producent Kvinsi Džouns rekao je da je Majkl jednog dana zatekao ženu kako se izležava pored njegovog bazena u kupaćem kostimu i sa sunčanim naočarima. Ona je optužila pevača da je otac jednog od njenih blizanaca, što je Džouns smatrao prilično smešnom izjavom.

U svojoj autobiografiji Moonwalk, Džekson je otkrio da je Džouns želeo da promeni naslov pesme u Not My Lover jer je mislio da bi pesmu mogli povezivati sa teniskom zvezdom Bili Džin King. Na kraju je ipak prihvaćen Majklov predlog i tako je nastala Billie Jean.

"Postoji devojka po imenu Bili Džin, ali nije reč o toj Bili Džin (teniserki). Bili Džin je na neki način anonimna. Predstavlja mnoge devojke koje su nazivane 'groupie' devojkama 1960-ih. One su se motale po bekstejdžu... Mislim da sam ovo napisao iz iskustva sa svojom braćom kad sam bio mali. Bilo je mnogo takvih Bili Džin devojaka. Svaka je tvrdila da je njen sin u srodstvu sa jednim od moje braće", rekao je ranije muzičar.

Ispričao je i kako je stalno razmišljao o toj pesmi pa nije ni primetio da mu se automobil zapalio dok je silazio sa autoputa. Tada mu je prišao neki dečak na motoru i upozorio ga da mu auto gori, a on je tek tada primetio dim i zaustavio se. Ceo donji deo njegovog rolls-roycea bio je u plamenu.

Majkl Džekson Foto: f84 / Zuma Press / Profimedia

"Taj dečak nam je verovatno spasio živote. Da je auto eksplodirao, mogli smo poginuti. Ali bio sam toliko zaokupljen tom melodijom koja mi je odzvanjala u glavi da nisam ni razmišljao o strašnim mogućnostima sve do kasnije", ispričao je tada pevač.

Pesmu i melodiju je stvorio u svom domu, a 1983. je za nju dobio Gremi nagradu. Spot je takođe bio genijalan za to vreme jer je napravio preokret u muzičkom svetu. Bio je preteča video igre Dance Dance Revolution jer su neke scene iz spota prikazivale Džeksona kako izvodi svoje plesne pokrete gazeći po kvadratićima koji bi se tada palili.

