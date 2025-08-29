Slušaj vest

Briana Skaj Morton,Amerikanka koja se 2022. godine sa suprugom Tomasom i njihovo četvoro dece preselila u Veliku Britaniju, redovno na Instagramu deli utiske o životu u novoj zemlji. Njeni video snimci o kulturološkim razlikama s obe strane Atlantika privukli su više od 57 hiljada pratilaca, ali je poslednji video – o hlebu – izazvao pravu podelu mišljenja.

Američki vs. evropski hleb

U snimku, Briana je odlučila da uporedi dve kriške hleba – jednu iz američkog brenda Wonder Bread, a drugu iz evropskog lanca Tesco. Prva stvar koju je primetila bila je razlika u veličini.

Vaš hleb je savršene veličine za sendvič. Američki parčići su premali – jedan nije dovoljan, a dva su previše. Britanski je taman – obožavam ga, rekla je.

Međutim, šok je usledio kada je počela da trga kriške.

- U Americi u hleb stavljaju toliko nepotrebnih sastojaka da može da stoji mesecima bez buđi. To je suludo, rekla je, dodavši da američki hleb deluje "suv i tvrd, kao karton".

Nasuprot tome, evropski hleb je opisala kao "mekan, svež i zdraviji", jer mora da se zamota i pravilno čuva da bi ostao upotrebljiv.

Reakcije na mrežama

Briana je američkom hlebu dala ocenu nula, dok je evropski ocenila kao 10 od 10.

Komentari su ubrzo preplavili njen video: "Neverovatno mi je da hleb u SAD-u može da traje toliko dugo! U Engleskoj najviše izdrži 4–5 dana," "Kada trgaš američki hleb, izgleda kao da paraš karton", "Zanimljivo je da si uzela jedan od naših najgorih hlebova, a on je i dalje bolji od američkog."

(Kurir.rs/Index)

