Nova ciljano razvijena terapija protiv raka glave i vrata kod mačaka mogla bi da otvori vrata razvoju sličnih tretmana za ljude, pokazuje najnovija studija. Prvi lek takve vrste prvobitno je osmišljen za lečenje karcinoma glave i vrata kod ljudi, a ispitivanja sprovedena na mačkama ukazala su na njegov ogroman potencijal, piše Independent.

Karcinom pločastih ćelija glave i vrata (HNSCC) jedan je od najsmrtonosnijih i najteže izlečivih oblika raka – kako kod ljudi, tako i kod mačaka. Sada rezultati manjih istraživanja sprovedenih na 20 mačaka sa ovom dijagnozom sugerišu da bi upravo kućni ljubimci mogli biti daleko pouzdaniji modeli od laboratorijskih miševa za testiranje novih lekova namenjenih ljudima.

Tokom ispitivanja, naučnici su ustanovili da je više od trećine mačaka koje su primile novu terapiju imalo kontrolisanu bolest uz minimalne nuspojave. Rezultati snažno ukazuju na to da bi taj lek mogao biti efikasan i u lečenju ljudi.

Više od trećine mačaka koje su primile novu terapiju imale su kontrolisanu bolest Foto: Vera Aksionava / Alamy / Profimedia

Naučnici zabeležili izuzetne pomake u lečenju

Ono što ovu studiju čini posebno značajnom jeste činjenica da je reč o prvom leku koji cilja molekul STAT3 – regulatornu molekulu koja kontroliše ekspresiju brojnih gena i prisutna je u raznim vrstama solidnih i hematoloških tumora, uključujući HNSCC.

Rak glave i vrata izuzetno je težak za lečenje kod kućnih mačaka, a većina životinja sa ovom dijagnozom umire za samo dva do tri meseca. Međutim, istraživači su u ovom slučaju zabeležili izuzetne pomake.

Na primer, devetogodišnji crni domaći kratkodlaki mačak po imenu Jak, kome je nakon dijagnoze lekar predvideo tek šest do osam nedelja života, živeo je više od osam meseci zahvaljujući novoj terapiji. Nakon samo četiri tretmana jednom nedeljno, njegovi simptomi – pre svega prekomerno suzenje oka – značajno su se ublažili.

„Tokom tih meseci moj sin je završio fakultet, a ćerka master studije. Jak je s nama dočekao još jedan Božić i neizmerno je uživao u našem božićnom drvetu. Vredelo je svakog truda“, emotivno je ispričala njegova vlasnica Tina Tomas.

Nova terapija smanjuje simptome bolesti Foto: Kari Nilsen / Alamy / Profimedia

Od ukupno 20 mačaka uključenih u istraživanje, njih sedam pokazalo je delimičan odgovor na terapiju ili stabilizaciju bolesti. Prosečno preživljavanje tih sedam ispitanika nakon početka lečenja iznosilo je 161 dan.

Dva ključna otkrića

„Iz ove studije proizlaze dva ključna otkrića“, objašnjava koautor istraživanja, dr Daniel Johnson sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku.

„Prvo, pokazali smo da je moguće efikasno ciljati transkripcione faktore – molekule koje stoje iza ekspresije gena i razvoja tumora. To je nešto što je do nedavno bilo teško postići. Drugo, jasno je da kućni ljubimci sa rakom mogu poslužiti kao izuzetno vredni modeli za ljudske bolesti, a klinička ispitivanja na njima mogu pružiti znatno pouzdanije rezultate od onih dobijenih na miševima.“

Saradnja sa veterinarskim onkolozima

Dalje analize pokazale su da lek deluje tako što blokira aktivnost molekule STAT3, a istovremeno povećava nivo proteina PD-1, ključnog za imuni odgovor organizma protiv raka.

Foto: Printscreen/Instagram/nala_cat

„Ova studija je odličan primer da bi trebalo mudrije da usmeravamo naše ograničene resurse. Umesto da ih trošimo na istraživanja na laboratorijskim miševima, koji nisu najbolji modeli ljudskih karcinoma, možemo sarađivati sa veterinarskim onkolozima i sprovoditi klinička ispitivanja na kućnim ljubimcima“, naglašava suautorka studije, dr Dženifer Grandis.

„Na taj način učimo mnogo više o stvarnom učinku lekova, a ujedno pomažemo životinjama. Nijedna mačka u ovom istraživanju nije pretrpela štetu, a mnoge su imale direktne koristi od tretmana“, zaključuje dr Grandis.

(Kurir.rs/ tportal)

