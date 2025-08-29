Slušaj vest

Aleksandar, Srbin koji već 10 godina živi u gradiću 40 kilometara zapadno od Londona, podelio je svoje iskustvo na Jutjub kanalu "Engleski gastarbajter".

Trošak stanovanja – kirija ili kredit?

Jedan od najvećih mesečnih izdataka u Engleskoj je stanovanje. Aleksandar navodi da za kuću sa tri spavaće sobe na periferiji Londona mesečno izdvaja oko 2.400 funti (oko 2.800 evra) za ratu stambenog kredita. Ako se odlučite za iznajmljivanje, stan sa dve sobe može vas koštati od 1.400 do 1.500 funti mesečno, zavisno od lokacije i stanja nekretnine.

Udaljenost od Londona igra ključnu ulogu – što ste dalje, to su cene niže. Severni deo Engleske je znatno pristupačniji.

Kupovina nekretnine – luksuz za retke

Visoke cene stanova i kuća čine kupovinu nekretnine gotovo nemogućom misijom za većinu. Sve je više ljudi koji, uprkos stabilnim primanjima, ne mogu da priušte vlastiti dom. Mnogi stariji, koji su nekada davno kupili nekretninu, danas je prodaju i sele se u jeftinije krajeve zbog previsokih troškova života i niskih penzija.

Računi: voda, struja, gas i porez Račun za vodu za četvoročlanu porodicu: oko 70 funti mesečno (oko 82 evra)

Council tax (lokalni porez): u proseku 2.600 funti godišnje (oko 3.057 evra), što je oko 216 funti mesečno

Struja i gas zajedno: prosečno 150 funti mesečno (oko 176 evra)

Aleksandar pojašnjava kako funkcioniše naplata za struju i gas: „Na početku godine vam naprave procenu potrošnje, taj iznos podele na 12 i tako imate istu ratu svakog meseca. Na kraju godine, ako ste potrošili više, povećaju iznos. Ako ste potrošili manje, imate pravo na povraćaj novca.“

Internet i mobilni telefon Osnovni internet paket (150 MB): oko 30 funti mesečno

Mobilni telefon sa 15 GB interneta: već od 10 funti mesečno Osiguranje automobila – u startu skupo, kasnije niže

Ako imate automobil, trošak osiguranja može vas iznenaditi. Na početku boravka u Engleskoj, Aleksandar je za svoj Yaris plaćao preko 1.000 funti godišnje. Danas, sa višegodišnjim iskustvom, osiguranje za prosečan automobil plaća oko 500–600 funti godišnje (oko 700 evra).

Cena vrtića i školovanje dece Privatni vrtić za 2 dana nedeljno: oko 700 funti mesečno

Ako dete ide svakodnevno: i do 1.700 funti mesečno

Nakon polaska u školu, troškovi su znatno manji jer su državne škole besplatne i znatno povoljnije od privatnih ustanova.

Hrana i svakodnevni troškovi

Za osnovne životne potrebe, uključujući hranu, gorivo i osnovnu kupovinu, potrebno je oko 1.000 funti mesečno. Iako cene hrane nisu preterano visoke, svakodnevna kupovina dovodi do značajnog mesečnog iznosa.

Koliko novca je potrebno za pristojan život?

Prema Aleksandrovim proračunima, porodici sa dvoje dece je za normalan život u Engleskoj potrebno oko 5.000 funti mesečno (oko 5.879 evra). Ova suma pokriva troškove stanovanja, komunalije, saobraćaj, vrtiće, hranu i osnovne usluge.

