Detaljan dnevni horoskop za 31. avgust 2025. Poslednji dan u mesecu donosi brojne uzbudljive promene za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ove nedelje.

Ovan (21. mart – 19. april)

Nedelja će vam doneti potrebu da se malo povučete i odmorite. Bićete umorni od prethodnih dešavanja i najbolje bi bilo da provedete dan u miru. Izbegavajte konflikte sa porodicom – neko može biti preosetljiv. Ljubavna situacija zahteva iskren razgovor, ali birajte reči.

Bik (20. april – 20. maj)

Društvo i prijatelji igraće veliku ulogu danas. Možda ćete biti pozvani na okupljanje ili izlet, što će vam prijati. Ako ste u vezi, partner može želeti više pažnje. Finansijski, nemojte trošiti na sitnice koje vam nisu potrebne.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Osećaćete pritisak da završite neki posao ili obavezu, iako je nedelja. Potrudite se da balansirate između dužnosti i odmora. U ljubavi postoji prilika da rasplamsate strast – razgovor može dovesti do dublje povezanosti.

Rak (21. jun – 22. jul)

Želite beg od svakodnevnice i promenu okruženja. Kratko putovanje ili boravak u prirodi doneće vam mir. Partner može biti romantično raspoložen, pa je ovo sjajan trenutak za intimne trenutke. Slobodnim Rakovima smeši se novo poznanstvo.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Osećate jaku emotivnu energiju i strast. Možda ćete imati potrebu da rešite nešto što vas dugo muči u vezi. Finansijski, dobar je trenutak da razmislite o planovima za jesen. Nemojte ulaziti u rasprave sa članovima porodice – pustite da stvari legnu same od sebe.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Danas će fokus biti na odnosima – bilo ljubavnim, bilo poslovnim. Bićete osetljivi na reči drugih i možda ćete previše razmišljati o nečijem ponašanju. U ljubavi, iskren razgovor može doneti olakšanje. Idealno je vreme da se posvetite partneru ili da izađete na sastanak.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Nedelja vam donosi potrebu da sredite svakodnevne obaveze. Mogući su mali zdravstveni problemi (umor, pad energije), pa se potrudite da odmorite. Ljubavna situacija može zahtevati kompromis – partner može biti nervozniji nego obično.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Danas ste puni strasti i kreativnosti. Ako imate hobi, uživaćete u njemu. U ljubavi može biti romantičnih trenutaka, a slobodne Škorpije mogu upoznati nekoga zanimljivog. Finansije su stabilne, ali ne rasipajte novac.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Dom i porodica biće u centru pažnje. Možda ćete želeti da provedete vreme kod kuće ili da rešavate pitanja u vezi sa stanovanjem. Emocije mogu biti pojačane – nemojte ulaziti u nepotrebne rasprave. Slobodnim Strelčevima – poruka ili poziv od osobe iz prošlosti.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Bićete aktivni i u pokretu, dan vam neće doneti mir. Mogući su kraći izleti, susreti sa prijateljima ili razgovori koji će vam značiti. Ljubavna situacija je stabilna, ali potrebno je više topline u komunikaciji. Finansijski, očekujte sitne troškove.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Fokus je na finansijama – možda ćete danas razmišljati o većim planovima, troškovima ili kupovinama. Emotivno, možete se osećati nesigurno, pa izbegavajte ljubomoru i preispitivanja. Veče donosi mogućnost prijatnog druženja ili romantične večere.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Dan je povoljan za introspekciju i odmor. Ribe će želeti da se povuku i napune energijom. U ljubavi je važno da jasno kažete šta želite – partner vas možda pogrešno tumači. Intuicija vam je jaka, pa obratite pažnju na unutrašnji glas.