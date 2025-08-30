Slušaj vest

U prizorima dostojnim najlepše bajke, princeza Marija Karolina od Lihtenštajna udala se za svog princa iz snova – Leopolda Madura Vollmera. Jedina ćerka prestolonaslednika princa Alojza i princeze Sofi izgovorila je sudbonosno “da” u Katedrali Svetog Florina u Vaducu, dok je na stepenicama zablistala sa raskošnim velom koji se poput oblaka viorio iza nje.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo bajkovito venčanje:

venčanje princeze Marije Karoline od Lihtenštajna koja se udala se za svog princa iz snova – Leopolda Madura Vollmera.

Ceremonija dostojna princeze

Iako Lihtenštajn važi za četvrtu najmanju državu u Evropi, venčanje je bilo sve samo ne skromno. U veličanstvenom ambijentu, princezu je pratila povorka preslatkih devojčica – malih deveruša i devojčica sa cvećem, koje su sa osmehom koračale uz nju ka oltaru.

Venčanica koja ostavlja bez daha

U pravom kraljevskom stilu, princeza Marija Karolina zablistala je sa sjajnom krunom na uredno podignutoj plavoj punđi, dok su dragulji blistali na suncu Lihtenštajna.

Njen dugački veo padao je poput vodopada, a deveruše su ga brižljivo nameštale kako bi se savršeno vijorio dok je princeza koračala ka svom izabraniku – prizor koji je podsećao na najlepše scene iz Diznijevih crtanih filmova.

Dok su kruna i veo odavali duh tradicije, sama haljina bila je korak ka modernijem stilu. Kreacija je bila spoj čipke i tila, sa prozračnim rukavima i providnim ramenima, dok je višeslojna suknja od tila stvarala prelepu, gotovo eterealnu siluetu.

princeza Marija Karolina Foto: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Šminka i detalji

Za završni dodir glamura, princeza se odlučila za ruža u dubokoj ružičastoj nijansi, duge, uvijene trepavice i upečatljive sjajne minđuše koje su dodatno naglasile njenu kraljevsku pojavu.

Dan koji će ostati upisan u istoriju

Iako princeza Marija Karolina nije u liniji nasledstva prestola, svojim venčanjem i pojavnošću uspela je da osvoji pažnju celog sveta. Uz podršku roditelja, princa Alojza i princeze Sofi, i uz rame svom izabraniku, Venezuelancu Leopoldu Maduru Vollmeru, princeza je zakoračila u novo životno poglavlje – baš onako kako dolikuje jednoj pripadnici evropske aristokratije.