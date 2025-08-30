Slušaj vest

Venčanja širom sveta mogu se razlikovati u odnosu na tradiciju i običaje te države. Odvođenje mlade do oltara, prenošenje mlade preko praga, skidanje podvezice, samo su neki od njih.

U eri društvenih mreža, snimke venčanja širom sveta možemo pogledati gde god da se nalazimo te sada sve više mladenaca objavljuje kadrove sa svog najlepšeg dana.

Ovo su kadrovi venčanja koje je privuklo veliku pažnju na internetu:

1/5 Vidi galeriju Albansko venčanje Foto: TikTok

Jedna mlada objavila je je snimak sa svog albanskog venčanja, a kadrovi su izazvali brojne reakcije na internetu. Naime, dok su svatovi igrali kolo, maltene sa "neba" padale su novčanice. Svakih nekoliko sekundi, mladu su obasipali dolarima kao da pada kiša novčanica preko nje.

U komentarima ispod snimka, mnogi su komentarisali kako mlada neodoljivo liči na najpoznatiju rijaliti zvezdu Kim Kardašijan.

"Nemojte da ovaj snimak pokazujete Kanje Vestu", "Pomislila sam da se Kim Kardašijan opet udala", " ali novac koji pada kako se mlada pomeri", "Koliko para je završilo na podu", samo su neki od brojnih komentara ovog viralnog snimka.