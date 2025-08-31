Slušaj vest

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Moguće su kadrovske promene, preinačenja u načinu rada ili uvođenje nove poslovne politike ili kancelarijske opreme. Uredno vodite poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova.

Ljubav: Zauzete će mučiti ljubomora - držite osećanja pod kontrolom. Slobodni će ući u vezu koja će se temeljiti na jakoj fizičkoj privlačnosti. Tako će biti samo u početku pa nemojte donositi brzoplete zaključke. Dajte sebi vremena kako biste se što bolje upoznali.

Zdravlje: Dobrog ste raspoloženja, uprkod intenzivnijem poslovnom ritmu i povećanom obimu obaveza. Međutim, nepovoljni Mars upozorava da vam treba i odmora. Određeni simptomi koje imate od ranije, mogli bi da se pojačaju.

Najbolji dan: 31. avgust

Najlošiji dan: 3. septembar

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Svi čiji je posao vezan za odgoj dece ili podrazumeva pronalaženje originalnih rešenja, biće zadovoljni postignućima, a intuicija će vas spasavati od neuspeha. Ambicioznije među vama neće mimoići uspeh.

Ljubav: Ići ćete iz krajnosti u krajnost i teško ćete pristajati na polovična emotivna rešenja. Očekuje vas porast ljubomore, a sujeta će biti vaša osetljiva tačka. Međuim, planete iz znaka Device biće vaša zaštita, pa će sve ljubavne zavrzlame biti uspešno rešene.

Zdravlje: Energije imate dovoljno i odlično se nosite sa svim zahtevnijim fizičkim aktivnostima. Ako sada idete na more, odabrali ste sjajan period, jer ćete izbeći velike gužve i dobro se odmoriti.

Najbolji dan: 4. septembar

Najlošiji dan: 6. septembar

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaše radno mesto će postati poprište neočekivanih događaja, a vi ćete se suočavati s preprekama. Zbrka u mislima i sklonost da u istom trenutku radite nekoliko stvari, umanjiće kvalitet obavljenih zadataka.

Ljubav: Znalački ćete se postaviti u svakoj situaciji, rešiti bilo kakav nesporazum i svom braku ili vezi dati novu snagu. Samci, pojačan društveni život i izlasci otvaraju prilike za nove ljubavi. Neočekivani susret u društvu uzburkaće vaša osećanja.

Zdravlje: Planete će vas podsticati da se više brinete o sebi. Pomno ćete se odevati, a i češće ćete posećivati salone lepote. Manju nervozu izazvaće porodične napetosti. Otvorenim razgovorom rešite probleme, biće vam lakše.

Najbolji dan: 5. septembar

Najlošiji dan: 31. avgust

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Zapisujte važne podatke, ne kasnite na posao, pridržavajte se datih obećanja i uredno čuvajte dokumentaciju. Od 3.9. štiti vas naklonjeni Merkur, koji će vam pomoći da u poslu zablistate svojim kvalitetima.

Ljubav: Ako imate ozbiljnu vezu, mogli biste da osetite impuls za odvajanjem od roditelja i započinjanjem samostalnog života s partnerom. Mnogi će se vašoj odluci čuditi, ali samo ćete vi znati da je to odluka vašeg srca i da je baš zbog toga ispravna.

Zdravlje: Zdravlje će vam većinom biti dobro, a manje neprijatnosti može da vam priredi nepovoljni Mars, pa se pazite prehlade, grlobolje ili probavnih tegoba. Opustite se baveći se hobijima ili sportom.

Najbolji dan: 1. septembar

Najlošiji dan: 3. septembar

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaš energični pristup poslu i veliki kapacitet za umni rad otvaraju mogućnosti za dodatna potvrđivanja koja stoje pred vama. Sve prepreke će nestati, a vi ćete sa zadovoljstvom raditi i delovati. Zarade vam se naglo popravljaju.

Ljubav: Ovo će biti vaši dani za ljubav, naročito ako imate pred sobom neki cilj i poželite nešto da promenite ili dobijete. Stvari će se odvijati neočekivano i neretko vas bacati u stanje neopisive emotivne ekstaze i zadovoljstva. Neki će obnoviti prekinutu vezu.

Zdravlje: Ako ste bili lošeg zdravlja, ulazite u tnedelju koja vam donosi zdravstveno poboljšanje. Na vašoj strani je Mars, koji vas puni pozitivnom energijom i Venera, koja vam daje dobro raspoloženje.

Najbolji dan: 2. septembar

Najlošiji dan: 5. septembar

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Vaša finansijska situacija će se naglo poboljšati. Na vreme ćete podmiriti dugovanja i voditi više računa o svojim prihodima i rashodima. Od 3.9. Merkur je u vašem znaku, pa ćete se isticati radnim zalaganjem i požrtvovanošću.

Ljubav: Povlačeći se u sebe i analizirajući sve u tančine, propustićete šansu za uživanjem u stvarnim uzbuđenjima i pustolovinama koje čekaju na vas. Bićete skloni da se okrenete prošlosti i analizirate ono što je bilo. Okrenite se sutrašnjici i novom partneru.

Zdravlje: Izbegavajte suviše hladne napitke jer će vam grlo i glasne žice biti izuzetno osetljivi. Ipak, zdravlje će vam u celini biti jako dobro. Imaćete snage i energije za sve obaveze koje vas očekuju.

Najbolji dan: 4. septembar

Najlošiji dan: 1. septembar

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Bićete izloženi pritiscima i nerazumevanju od strane saradnika i nadređenih. S više tenzija, stresa i napora pristupaćete svojim poslovnim obavezama. Pazite kome se poveravate jer nisu svi na vašoj strani.

Ljubav: Bićete puni optimizma koji će vas nagnati na radikalne promene ljubavnog života, naročito ako se nalazite u vezi koja vas ne ispunjava. Nemojte se ulenjiti i umesto da krenete u ljubavnu akciju, čekate da osoba koja vam se sviđa učini prvi korak.

Zdravlje: U vašem ponašanju i držanju biće vidljiva napetost i nervoza, koju će prouzrokovati Mars u vašem znaku. Ako se bavite aktivno sportom, bićete izloženiji povredama i upalama mišića. Žene neka pripaze na jajnike.

Najbolji dan: 6. septembar

Najlošiji dan: 3. septembar

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Rođenima u prvoj dekadi mogla bi da se otvori poslovna mogućnost u drugom gradu ili odlazak na seminar ili kurs. Bićete posebno nadahnuti za promene i prihvatanje novih stilova poslovanja.

Ljubav: Trenutnu krizu shvatite kao ispit svoje snage i zrelosti. Neke stvari ćete morati da gradite ispočetka, ali nemojte žaliti truda. Ako se radi o izlasku iz zamorne veze i priklanjanju novoj osobi, imaćete dovoljno snage i odvažnosti da to učinite.

Zdravlje: Osećaćete se sputano pa nećete znati da kanališete svoju energiju. Lagane šetnje i umereno vežbanje će vam koristiti, ali isto tako i meditacija. Bićete zabrinuti za lošije zdravlje nekog od svojih ukućana.

Najbolji dan: 31. avgust

Najlošiji dan: 5. septembar

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Uprkos hirovitim profesionalnim okolnostima od 3.9, naklonjeni Mars omogućiće vam da zadržite prisebnost, izvučete se iz krize uz pomoć udruživanja, spajanja, korišćenja protekcija ili podrške starijih ljudi.

Ljubav: Naklonjena Venera omogućuje vam da sami izabirete ritam i boju svog emotivnog života. Okrenite se vedrijim stranama života, osetite slast provoda i noćnih izlazaka. Zaljubljenost koja će vam se dogoditi, probudiće vas iz učmalosti.

Zdravlje: Dobar Marsov uticaj biće zaslužan za vaš optimizam i dobro zdravlje. Bićete društveni i zabavni, pa će ljudi uživati da budu u vašem društvu. Međutim, nepovoljni Merkur može da bude uzrok neke alergije ili nesanice.

Najbolji dan: 2. septembar

Najlošiji dan: 31. avgust

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Osetićete kada treba iskoraknuti prema napred, a kada se povući. Mogli biste češće da putujete i družite se s kolegama na poslu. Moguć je premeštaj, putovanje, nove dužnosti ili nova poslovna prilika.

Ljubav: Ovo je za vas nedelja obnavljanja strasti, velikih pomirenja i novih emotivnih početaka. Mogla bi da vas kontaktira osoba koja vas je nedavno povredila ili ostavila. Sada ćete vi biti u položaju da birate i određujete smer svog ljubavnog života.

Zdravlje: Nerviraćete se oko sitnica, što će kao posledicu imati probavne tegobe ili glavobolje. Ojačajte nerve uzimanjem B vitamina. Mars u Vagi nepovoljno će uticati na vaše pamćenje i koncentraciju, ali i vitalnost.

Najbolji dan: 4. septembar

Najlošiji dan: 2. septembar

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posao: Ako ste nešto dosad odlagali, pravo je vreme da to obavite i rešite zaostatke. Radno raspoloženje vam je na zavidnom nivou i moći ćete da obavite brojne zadatke. Moguće su dobre finansijske vesti.

Ljubav: Bićete skloni kritikama i tako ćete unositi nemir u svoj ljubavni odnos. Imaćete osećaj da je vašem partneru stalo samo do sopstvenih potreba i interesa. Mogli biste da živite na različitim talasnim dužinama i neretko dramite oko sitnica.

Zdravlje: Izvesni su problemi s otečenim nogama. Više šetnje i drugih fizičkih aktivnosti moglo bi da vam ublaži tegobe. Ipak, bićete bolje raspoloženi i skloni ulepšavanju. Mogli biste drastično da promenite frizuru ili boju kose.

Najbolji dan: 6. septembar

Najlošiji dan: 3. septembar

Ribe

Ribe Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Posao: Pazite na svoje finansije - novac će vam kliziti kroz prste, trošićete ga na pogrešne stvari i brzopleto procenjivati vrednost nekih nekretnina, pokretnina ili poslova. Imaćete zategnut odnos sa šefom.

Ljubav: Intenziviraćete društveni život i izvrsno se slagati s decom i prijateljima. Ako ste u vezi ili braku, mogli biste da ispravite ili zaboravite neke nedostatke u ljubavnom odnosu. Partner će biti pun inicijative koja će podsticati vaše dobro raspoloženje.

Zdravlje: Još uvek ste u napetom periodu, pa pojačano pripazite na zdravlje. Mogle bi da se pogoršaju vaše hronične tegobe, stoga posetite lekara jer će nova terapija biti delotvornija nego pređašnja.

Najbolji dan: 4. septembar

Najlošiji dan: 1. septembar

Video: Zašto se ljudi oslanjaju na astrologiju