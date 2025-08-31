Slušaj vest

Zamisao da osvane jutro bez interneta, bez vesti na portalima, društvenih mreža, mobilnih telefona i njihove memorije, budi emocije i osećaj zavisnosti koji mnogi nikada nisu osetili. Da li bi zavladala panika, haos ili povratak normalnom životu i šta bi se desilo da mreža svih mreža zauvek nestane, pitanje je na koje su dali odgovor gosti emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji, Nađa Tulić, psiholog, IT stručnjak Vladan Nenadić i Petar Donić, stručnjak za digitalne transformacije.

Donić: Nije moguće da ceo svet ostane bez interneta

Donić je objasnio složenost koju zahteva potpuno gašenje mreže svih mreža, dokazujući da je tako nešto skoro pa nemoguće.

- Internet je mreža mreža i jedno od najvećih ljudskih dostignuća na način koji je centralizovan. Kada bi neko i hteo da ugasi internet, trebalo bi da se složi milion aktera koji moraju da ugase svoj deo. Nije moguće ni da se desi slučajno. Da jedan region ili deo ostane bez interneta, to jeste moguće.

Govorio je i o problemu zavisnosti koji se stvorio kod većine korisnika interneta širom sveta.

- Mreže su napravile mehanizam koji se poigrava sa receptorima i načinom na koji dobijamo dopamin. Biološki smo uslovljeni, to je klasičan zavisnički ciklus.

Nenadić: Postoje određeni serveri koji moraju da se gađaju

Nenadić se složio da gašenje interneta na svetskom nivou nikome ne odogvara, kako običnim građanima, tako i njegovim kreatorima.

- Nikome to ne ide u korist. Da blokirate na svetskom nivou teoretski je moguće, postoje serveri koji mogu da se gađaju, ali u roku od par nastaće novi.

Naglasio je da je glavni problem koji je nastao pojavom interneta zapravo lenjost.

- Sada sedimo kod kuće i skrolujemo jer nam je tao zanimljivo, ranije smo trčali napolje. Lenjost je najveći problem svega, mnogo smo se ulenjili, a pogotovo od korone.

Tulić: Ne uzimajte telefon u ruke prvih pola sata nakon buđenja

Tulić je govorila o stručnim savetima koji mogu pomoći u procesu odvikavanja i manjeg korišćenja telefona i interneta.

- Savet je da se prvih pola sata nakon buđenja ne uzima telefon u ruke. Isto tako, ne treba ni pred spavanje. Čovek ima sposobnost adaptacije, što je i odlika intelignecije. Verujem da bi smo se adaptirali, a koliko bi to bilo teško, pitanje je o kojem možemo da polemišemo. Ljudi su potpuno pogubljeni, izgubili su kontakt sa sobom i kontakt sa prirodom.

