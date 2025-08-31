Slušaj vest

Na mrežama je podeljen deo gostovanja glumca Mikija Manojlovića, u jednoj poznatoj hrvatskoj emisiji, gde on, navodno, priznaje da je mason. Klip se brzinom munje proširio mrežama. Većinu pitanja poteglo je što se to gostovanje desilo pre nekoliko godina.

Šta je to u masoneriji toliko tajanstveno i misteriozno, pa izaziva takve reakcije u širokim narodnim masama, tema je o kojoj su govorili gosti emisije "Puls Srbije vikend" koja se emituje na Kurir televiziji, Mladen Obradovic, teolog, student istorije Anja Gretić, Vesna da Vinča, novinar i publicista i Marko Lopušina, novinar i pisac.

Lopušina i da Vinča: Nije tajna da je neko mason, ali neguju diskreciju

Da Vinča kaže da i sama poznaje mnogo onih koji su članovi određenih masonskih organizacija, ističući mišljenje koje je stekla o njima.

Foto: Kurir Televizija

- Više nije tajna da je neko mason. Imam puno prijatelja koji su masoni, to su dobri ljudi, divni roditelji i muževi. Međutim, to ne može da me onemogući da istražujem do kraja taj fenomen.

Lopušina je objasnio da svoju diskreciju čuvaju upravo zbog spoljnih uticaja koji bi mogli negativno da se ispolje po njihov cilj.

- Postoje legalne, postoje ilegalne, ali i pojedinci koji se predstavljaju kao organizacije. Čuvaju svoju diskreciju kako ne bi bili pod uticajem spoljnog okruženja. To više nije opasna instutucija koja je bila zabranjena do početka 90-ih.

Obradović: Da li se masonerija suprotstavlja hrišćanstvu?

Da li se pojam masonerije kosi sa hrišćanstvom? Teolog otkriva gde dolazi do suprotstavljanja: Ne smeju da uvrede svoju braću! Izvor: Kurir televizija

Ono što jeste glavni motiv određenog animoziteta prema pojmu masonerije jeste pitanje da li se ona kosi sa verom u Boga. Teolog Mladen Obradović objasnio je taj fenomen.

- Masonerija jeste suštinski suprotstavljena hrišćanstvu. Za nas pravoslavne hrišćane postoji jedan Bog, tri ličnosti, Otac, Sin i Sveti duh. Masonerija ne sme to da trvdi zato što bi time uvredila svoju braću, oni izjavljuju samo da veruju u jednog tvorca. Samim tim dolazi do sukoba sa hrišćanskom verom koja kaže da mi treba da ispoljavamo Gospoda Isusa Hrista kao svog spasitelja.

Gretić je određenu količinu pažnje posvetila upravo istraživanju na ovu temu, te je stekla utisak da ljudi obično gaje predrasude baš iz razloga što nisu dovoljno infomrisani.

Foto: Shutterstock

- Mislim da bes i ogorčenost prema toj organizaciji nastaje upravo iz neznanja. Naravno da postoje izuzeci, ali ne možemo da sudimo na osnovu pojedinca. Nisu upućeni ko je sve tu, šta se dešavalo, u šta se ulagao novac. Upravo zbog diskrecije koju oni neguju, možda ste baš juče razgovarali sa jednim od njih, a da toga niste ni svesni.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.