Svako ko je makar jednom bio u dugoj vezi ili živeo sa devojkom, zna koliko one vole da se dočepaju muške garderobe i u njoj spavaju. Već je poznato da svaka devojka obožava da uzme majicu ili duks svog dečka i u njemu provodi sate i dane.

Sada su internet preplavili snimci muškaraca koji su svojim nežnijim polovinama pripremili "osvetu". Naime, dok devojke bezbrižno "kradu" njihovu garderobu, ni oni nisu ostali dužni te su se poslužili sa odevnim komadima iz njihovog ormana i scene su zaista urnevesne.

Muškarac u odeći svoje devojke Foto: instagram/marg0ritko

Jedna muškarac, izazito mišićave, sportske građe obukao je uske helanke svoje devojke, njenu majicu koja mu jedva prekriva grudi i na kosu stavio njenu pufnastu traku.

On je tako obučen prišao krišom svojoj devojci u kuhinji koja ga je zgranuto pogledala kada je videla šta ima na sebi. Za to vreme ona je bila u njegovoj ogromnoj majici i šortsu. Pokazao joj je da će i on uzimati njenu garderobu dokle god se ona oblači u "njegovom delu ormana". Snimak je prikupio više od 2 miliona lajkova i mnoge je masnejao do suza.