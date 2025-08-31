Slušaj vest

Doktorka Radmila Lukian je specijalista dermatolog i ekspert za borbu protiv starenja. Na listi njenih klijenata nalaze se neke od najvećih zvezda Holivuda, a sada je ova Srpkinja prisustvovala i velikom Filmskom festivalu u Veneciji gde je prošetala crvenim tepihom.

Doktorka Radmila, koja je poreklom iz Srbije, kako piše "bonitet.com", svoju kliniku je osnovala pre više od deceniju. Ciljala je Dubai kao veliki izazov. U intervjuu za časopis "The Entrepreneur", koji je namenjen tržištu Bliskog Istoka, dr Lukian je otkrila zašto je odlučila da pokrene svoju kliniku baš tamo.

Za šetnju crvenim tepihom filmskog festivala, Radmila Lukian je odabrala srebrnu šljokičavu haljinu koja je pratila liniju tela i imala mali šlep, a stajling je zaokružila srebrnom torbicom i visećim kristalnim minđušama. Njen izgled dodatno je upotpunila raskošna plava kosa uvijena u holivudske lokne, dok je šminka bila diskretna, tek toliko da naglasi lepe crte lica.

Lindzi Lohan javno je isticala da joj upravo Radmila pomaže da izgleda blistavo, dok je Eva Longorija jednom prilikom izjavila da je doktorka njena „dobra vila“. Tu su i Naomi Kembel, kao i mnoge druge poznate dame koje su njen rad proglasile jedinstvenim.

Čak i naša teniska šampionka Jelena Janković posećuje kliniku kada boravi u Dubaiju, a tretmane doktorke Radmile koristi kako bi koža bila odmorena i sveža posle velikih napora i stresa.