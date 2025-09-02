Slušaj vest

Mali broj ljudi zna odgovor na pitanje kako čaše treba ostavljati da se suše? Uspravno ili okrenute naopačke? O ovoj temi oglasio se jedan španski kreator sadržaja, poznat na TikTokukao "tufarmabrother", koji je u videu pokazao najbolji način, te privukao milione pregleda i izazvao brojne rasprave.

Čaše naopačke: skriveni rizici

Mnogi ljudi veruju da je najbolji način da se staklene čašeosuše tako što će ih ostaviti naopako. Logika je jasna – višak vode otiče nadole, a gravitacija završava posao. Međutim, ova praksa krije i neke nepoželjne posledice. Kada se čaša postavi obrnuto na ravnu površinu, vazduh ne može da cirkuliše unutar nje. To može dovesti do neprijatnih mirisa, pa čak i do stvaranja uslova pogodnih za razvoj bakterija i gljivica.

Španski stručnjak naglasio je da ova navika, rasprostranjena u mnogim evropskim domaćinstvima, zapravo nije najhigijenskije rešenje. Iako vizuelno deluje urednije, rizik od zadržavanja vlage i mikroorganizama u čaši je sasvim realan.

Čaše uspravno - bolji izbor

Prema njegovim rečima, najsigurniji način da se obezbedi efikasno sušenje jeste da se čaše ostavljaju uspravno. Na taj način vazduh slobodno cirkuliše, što ubrzava isparavanje vode. Kako on objašnjava, "molekuli sa više energije mogu da ispare jer imaju otvoren put".

Iako ovakav postupak može zahtevati nekoliko minuta više u odnosu na sušenje naopačke, prednosti su brojne. Time se izbegavaju neprijatni mirisi, smanjuje mogućnost bakterijskih kontaminacija i čaše ostaju sveže i spremne za upotrebu bez potrebe za dodatnim brisanjem krpom, koja sama po sebi može uneti nove nečistoće.

Uloga oceđivača u pravilnom sušenju

Na kraju, stručnjak savetuje korišćenje oceđivača sa dva nivoa. Na taj način, čaše se prvo mogu ostaviti naopačke kako bi se eliminisala višak voda, a zatim ih prebaciti uspravno da bi se dovršilo sušenje. Ovaj kombinovani pristup, prema njegovim rečima, predstavlja idealan kompromis između praktičnosti i higijene.

Kada su čaše potpuno suve, mogu se odlagati i naopačke u kuhinjske elemente, čime se smanjuje nakupljanje prašine unutra.

Ključno je, međutim, da se ne ostavljaju predugo obrnuto dok su još vlažne.

(Kurir.rs/Blic)

VIDEO: Trik sa limunom za mašinu za sudove: