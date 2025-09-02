Slušaj vest

Lohlan Braun izdržao je 30 dana bez telefona, a ovo je njegovo iskustvo.

"U ovaj eksperiment nisam ušao da bih nešto dokazao. Nisam protiv tehnologije, a i sam ih volim. Ipak, pre nekoliko meseci uhvatio sam sebe kako osvežavam 'njuzfid' pre nego što završim prvu jutarnju kafu, prelazim preko naslova, a da nijedan ne zapamtim. Kao neko ko praktikuje svesnost, to mi je bio znak za uzbunu.

Moja pažnja, najvredniji resurs, bila je na aukciji u sitnim licitacijama koje nisam ni primećivao. Zato sam svoj pametni telefon stavio u fioku na 30 dana. Koristio sam jednostavan 'glupi' telefon samo za pozive i poruke. Bez društvenih mreža, mejla, mapa. Obavestio sam porodicu i tim kako mogu da me kontaktiraju, odštampao važne adrese za nedelju i poneo malu svesku. Pravilo je bilo jasno - ako nešto mora onlajn, radim to na laptopu u određenom vremenu. Nema izuzetaka tipa 'Samo ovaj put'.

Evo šta se desilo i šta sam naučio o sreći.

Prva nedelja: Apstinencija je stvarna i poučna

Prvih nekoliko dana ruka mi je posezala za uređajem koji nije bio tu. Instinkt da 'proverim nešto' kad god nastane pauza, dok čekam kafu, u taksiju, na semaforu dok vozim bicikl, bio je šokantan. To nije bila dosada, već lagana anksioznost maskirana stalnim stimulacijama.

Svesnost ovo naziva 'majmunski um', skakanje s grane na granu. Bez telefona, morao sam da sedim sa tim 'majmunom'. Prva lekcija stigla je brzo.

Ilustracija Foto: Profimedia

Lekcija 1: Poriv da proverite nije potreba, već navika.

Kada sam primetio nagon i nisam reagovao, on bi dostigao vrhunac i nestao. Kao i svrab, ako ga češkate, jača, ako ga ignorišete, prolazi. Do četvrtog dana prestao sam da tražim telefon u džepu. Um, kad mu date dozvolu da uspori, zaista to i učini.

Druga nedelja: Dosada postaje prolaz

Dogodilo se nešto iznenađujuće, obični trenuci su dobili smisao. Vozeći bicikl, primetio sam kako jutarnje sunce omekšava ivice starih zgrada. Razgovarao sam sa prodavcem voća o slatkoći tog manga. Kod kuće, razgovori sa suprugom trajali su duže jer nije bilo ničega u šta bih mogao da 'pobegnem'.

Lekcija 2: Dosada nije problem, već prolaz

Iza početnog nemira pojavila se radoznalost. Um je počeo da luta na kreativne načine - ideje za članke, jasniji izrazi, jednostavnija rešenja za poslovne izazove. Tišina nije bila prazna, već plodna.

Lekcija 3: Prisutnost produbljuje odnose

Bez sitnih distrakcija notifikacija, ljudi su postali 'trodimenzionalniji'. Kvalitet pažnje koju nekome pružamo oseća se i kada ništa ne kažemo.

Treća nedelja: San, fokus i povratak zadovoljstva

Treće nedelje korist postaje merljiva. Bolje sam spavao. Bez beskrajnog skrolovanja noću, večernja rutina bila je jednostavnija, knjiga i čaj. Budio sam se sa mirnijim umom.

Posao je napredovao. Sa mejlom i mrežama ograničenim na dva termina dnevno na laptopu, duboki rad je povratio svoje mesto. Završavao sam tekstove brže i donosio odluke bez 'šotova novina' između zadataka.

I onda najtiša promena.

30 dana bez telefona Foto: Shutterstock

Lekcija 4: Bez stalnog poređenja, raste zadovoljstvo.

Nisam gledao tuđe pažljivo izabrane trenutke. Odsustvo 'svih drugih' umanjilo je stalni šum 'trebalo bi'. Jeo sam svoju biljnu ishranu jer mi prija, a ne jer neko na internetu ima novi savet. Dan je delovao više moj.

Četvrta nedelja: Sloboda

Do poslednje nedelje imao sam jasniju sliku i troškova i koristi. Troškovi su bili stvarni. Logistika je tražila više truda. Bez mapa, nekoliko puta sam se izgubio. Dogovaranje susreta tražilo je planiranje unapred. Na dugim vožnjama biciklom nedostajali su mi podkasti.

Ipak, koristi su bile daleko veće.

Lekcija 5: Sreća voli granice

Stalna dostupnost me je naučila da budem uvek 'na pozivu'. Kada sam dan podelio na prostore za komunikaciju, rad i odmor, osećao sam se lakše. Um se opušta kad zna da ne mora stalno da 'pazi na vrata'.

Lekcija 6: Malo trenja donosi veliku slobodu

Danas je moderno uklanjati svako trenje. Ipak, neka trenja su čuvari. Ako sam morao da otvorim laptop da proverim mreže ili mejl, pitao bih se 'Da li je ovo stvarno potrebno?'. Uglavnom nije bilo.

Sloboda Foto: Shutterstock

Lekcija 7: Okruženje je jače od volje

Tiha fioka pobedila je moju 'najjaču odluku'. Nisam 'pobedio' pametni telefon, samo sam prestao da se sudaram s njim.

Lekcija 8: Radost se krije u mikro-momentima

Bez kamere stalno pri ruci, prestao sam da lovim trenutke i počeo da ih živim. Ništa spektakularno, samo mali, iskreni trenuci radosti.

Dakle, da li me život bez pametnog telefona učinio srećnijim?

Da, iako je 'srećniji' došao više kao tiha lampa nego kao vatromet. Promena nije bila euforija, već jasnoća.

U budističkim terminima, sreća raste kada žudnja popusti. Telefon nije bio uzrok žudnje, ali jeste njen najefikasniji isporučilac. Uklanjanje ga nije uništilo, ali ju je učinilo vidljivom. A vidljivost je početak slobode.

Nisam sve propuštao. Nedostajale su mi mape, brza kamera i dobri podkasti na dugim vožnjama. To su prave pogodnosti. Ipak, naučio sam lekciju koju neću zaboraviti:

Želim tehnologiju koja služi mojim prioritetima, a ne tehnologiju koja ih određuje", napisao je.

