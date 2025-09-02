Slušaj vest

Dnevni horoskop za 2. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnie Zodijaka. Evo šta ovog utorka očekuje horoskopske znake.

Ovan (21. mart – 19. april)

profimedia-0687550966.jpg
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ćete biti pun energije i želje da završite ono što ste odlagali. Na poslu možete očekivati podršku kolega. Ljubav vam donosi uzbuđenje – neočekivana poruka ili poziv probudiće leptiriće u stomaku.

Bik (20. april – 20. maj)

profimedia-0687551078 (1).jpg
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vreme je da se posvetite sebi. Moguće je da osećate umor, pa će vam prijati miran dan. Partner vam može pokazati nežnost i podršku. Ako ste slobodni, nova simpatija se može pojaviti preko prijatelja.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

profimedia-0687551003.jpg
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaša radoznalost danas dolazi do izražaja, a komunikacija vam ide od ruke. Bićete u centru pažnje, ljudi će voleti vašu energiju i duhovitost. Na poslu možete dobiti nove ideje koje će vam pomoći da napredujete. U ljubavi – slobodni Blizanci mogu upoznati zanimljivu osobu preko razgovora ili društvenih mreža, dok zauzeti ulaze u period boljeg razumevanja sa partnerom.

Rak (21. jun – 22. jul)

profimedia-0687551048.jpg
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Dan donosi emotivnu stabilnost. Bićete posebno vezani za porodicu i dom. Poslovno možete imati važan razgovor koji otvara nove mogućnosti. U ljubavi – iskrenost ti donosi mir.

Lav (23. jul – 22. avgust)

profimedia-0687551026.jpg
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Zračite harizmom i danas vam ništa ne može pokvariti raspoloženje. Ljudi će ti rado prilaziti i tražiti savet. U ljubavi ste strastveni – večeras je odličan trenutak za romantični sastanak.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

profimedia-0687550992.jpg
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Fokusirajte se na detalje – na poslu će se ceniti preciznost. U ljubavi je vreme za smiren razgovor sa partnerom. Slobodnim Devicama sledi zanimljivo poznanstvo u neformalnom okruženju.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

profimedia-0687550958.jpg
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Danas ćete želeti balans i harmoniju. Bićete okružen lepim stvarima, a možda dobijete i kompliment koji podiže samopouzdanje. Ljubav vam donosi sklad i prijatne trenutke.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

profimedia-0687551068.jpg
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Strast i intuicija ti danas jačaju. Na poslu možete rešiti problem koji dugo stoji. Ljubavni život je intenzivan – razgovor sa partnerom može doneti važno razumevanje. Slobodnima sledi sudbonosni susret.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

profimedia-0687551057.jpg
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Avanturistički duh vas danas vuče ka nečemu novom. Sjajan je trenutak za putovanja, izlete ili učenje. U ljubavi, ako ste slobodni, možete upoznati nekoga ko deli vaša interesovanja.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

profimedia-0687550982.jpg
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Poslovne obaveze vam danas mogu doneti uspeh, posebno ako pokažeš disciplinu. U ljubavi je važno da spustite zidove i pokažeš emocije. Partner će to znati da ceni.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

profimedia-0687551087.jpg
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Društvene aktivnosti i prijateljstva ti donose radost. Dan je odličan za kreativne ideje. U ljubavi očekujte neobična iznenađenja – možda poruku od osobe iz prošlosti.

Ribe (19. februar – 20. mart)

profimedia-0687551038.jpg
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Osetljivi ste danas, pa je važno da slušate svoju intuiciju. Na poslu se oslonite na osećaj, jer će te on odvesti pravim putem. U ljubavi – romantična atmosfera obeležiće veče.

