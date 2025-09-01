Slušaj vest

U Srbiji su se tokom decenija postojali brojni običaji za sve prilike, a brojni su se odnosili i na sahrane. Neki su se održali do današnjih dana, ali ima i onih koji su iščezli ili su u današnje vreme mnogima neprihvatljivi.

U jednim spisima pominje se pogrebni običaj prema kojem su žene ostavljale kosu na grobovima voljenih.

"Izvesni Vranić je u staroj knjizi o Jagodini pomenuo dnevnik putašestvija izvesnog Buzbeka u kojima toliko verno opisuje sve da više deluju kao slike, a ne reči. Iz Beograda, piše Buzebek, s pratnjom janičara, dođemo u Jagodinu. Onde smo imali da vidimo pogrebne običaje ondašnjeg naroda, koji se ni malo ne slažu sa našima", započinje dotični predočavanje pogrebnih običaja ondašnjih.

Mrtav je, kazuje on, ležao u crkvi sa otkrivenim licem. Pored njega je bilo nešto hleba, mesa i jedan sud vina. Važnu ulogu su imale ženske figure.

- Žena pokojnikova i kći stajahu tu obučene u čisto odelo. Kći je nosila na glavi nekakvu kapu sa paunovim perjem. Poslednji dar, kojim je žena svoga muža, kad se već prestavno, darivala, bio je crvena mala kapa, kakvu onde nose devojke gospodskoga roda (crveni fes). Slušali smo i njihova naricanja i zapevanja, kako sa žalosnim glasom pokojnika pitaju "Šta smo ti mi na jao učinile, da tako sa nama radiš? Šta li smo ti skrivile? Da li te u čemu ne poslušasmo? U čemu li ti po volji ne učinismo, te nas sad tako samohrane i u bedi ostavljaš?" – navodi Vranić koje su to žalopojke žena bile onomad kad im voljeno muško ode na onaj svet.

Što se tiče same sahrane, tu je bivalo nekoliko sveštenika grčke crkve.

"Na groblju videsmo, da imaju od drveta pekačke izrezane slike, kao jelene i srne, stavljene na koplje i dugačke motke. Pitasmo šta im to znači. Rekoše nam da to muževi ili očevi hoće time da pokažu, kako su im domaćice ili kćeri bile okretne, vredne i ustalačke" – kazuje Vranić.

Na mnogim grobovima, veli, ležali su pramenovi duge kose, koju žene i devojke u znak svoje duboke žalosti odsecaju i na grobove svojih rođenih ostavljaju.

- Još nam pričaše, da je i u onoj zemlji običaj, da kad roditelji već ugovore sve o ženidbi sina i kćeri svoje, mladoženja ipak otme nevestu i kradom odvede. Ovo čine što se smatra da nije pristojno, da devojka od svoje volje pristane da bude žena – predočava Vranić kako su nekada išle te "bračne stvari".

Inače, ovi običaji datiraju od pre nekoliko vekova (u vreme kad je stara knjiga o Jagodini pisana bilo je prošlo 350 godina).

"Kao što se vidi, od tih običaja danas skoro ni jedan ne živi kod nas, svi su izumrli, pa na njihova mesta došli drugi, nešto izmenjeni. Običaj da se pri opelu u crkvi donosi jelo i piće kod nas se potpuno izgubio, jer se po dublje daje nešto donije, odnosno više mršavo, no i danas se često može videti pri opelu", ukazuje on.