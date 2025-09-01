Slušaj vest

Šta biste uradili da ste sami kod kuće i iznenada začujete čudne zvuke koji dolaze iz zidova i plafona? Upravo to se desilo jednoj ženi koja je 16. avgusta počela da dokumentuje neobično iskustvo na TikToku.

Korisnica ove platforme podelila je snimak na kojem se vidi ventilacioni otvor na plafonu, a ispod njega njena mačka i sama zainteresovana misterioznim mjaukanjem.

pronašla mačiče na tavanu Foto: TikTok

“Čujem mjaukanje iz plafona”, napisala je u opisu. Ubrzo nakon toga, zabeležila je trenutak kada je mjaukanje pratila i jaka buka, a zatim se zvuk preselio u zid. Kako je mjaukanje postajalo sve glasnije, žena je odlučila da istraži. Rastavila je deo zida i, da bi namamila životinju, čak je koristila pomfrit kao mamac. Kada je konačno otvorila rupu, ugledala je krznatu glavicu a ubrzo zatim i drugu. Ispostavilo se da su dva nestašna mačeta pronašla put kroz njene zidove.

Bez njihove majke na vidiku, žena je odmah uzela mačiće i počela da se brine o njima, dajući im hranu i vodu. Kasniji snimak prikazuje ih kako se veselo igraju, potpuno nesvesni drame koju su izazvali. Potraga za majkom nastavila se, a u komentarima je otkrila da je pronađena, ali da “ne želi da bude uhvaćena”.

Viralna objava i šale na mrežama

Objava je ubrzo postala viralna, a komentari su se nizali.

“Sistem je izgleda neispravan – trebao je da ostavi mačke pred vratima, a ne unutar zidova”, našalio se jedan gledalac. Drugi su podelili sopstvena iskustva sa pronalaskom mačeta na neobičnim mestima – od tavana pa sve do prostora između cigle i zida.

Na pitanje da li planira da zadrži mačiće, žena je iskreno odgovorila: “Mislim da ne mogu”. Ipak, nastavila je da objavljuje preslatke trenutke s njima dok razmišlja o njihovoj budućnosti.