Čuvena astrološkinja Tamara Globa upozorava: Za dva horoskopska znaka septembar će biti veoma težak
Poznata astrolog Tamara Globanudi jedinstven pogled na mesec koji je pred nama, ne kao zbir mračnih predviđanja, već kao praktičan vodič za upravljanje energijom i brigom o sebi.
Prema njenoj prognozi za septembar 2025, dva horoskopskaznaka, Ovan i Bik, mogu osetiti povećan stres, ali uz prave korake mogu preventivno sačuvati svoje zdravlje.
Ovan (21. mart – 19. april): kako izbeći "emocionalno pregrevanje“
Tamara Globa upozorava da pozicija Marsa, planete aktivnosti i snage, u kombinaciji sa Uranom, planetom iznenađenja, može kod Ovna izazvati osećaj „pregrevanja motora“. Prirodna impulsivnost i želja za vođstvom mogu dovesti do nervoze i osećaja da trud ne donosi rezultat.
Mogući rizici: hroničan stres, izlivi besa, problemi sa spavanjem, visok krvni pritisak. Povećan rizik od emocionalnog sagorevanja.
Preventivne mere:
Mikroodmori: kratke, ali redovne pauze tokom dana pomažu nervnom sistemu da se "ponovo pokrene“.
Vežbe disanja: 5-7 minuta dubokog disanja nekoliko puta dnevno smiruje um i telo.
Higijena sna: odlazak u krevet pre 23:00 i digitalna detoksikacija sat vremena pre spavanja.
Pravo opterećenje: lagane aktivnosti poput plivanja ili šetnji u prirodi ublažavaju napetost bez preopterećenja.
Bik (20. april – 20. maj): kada tvrdoglavost stvara napetost
Septembar za stabilne Bikove može doneti unutrašnje sukobe. Pritisak promena ponekad izaziva fizičke i psihičke simptome, poznate kao "sindrom unazadnog konja“.
Mogući rizici: povećana anksioznost, gastrointestionalni problemi, napetost mišića u vratu i ramenima, glavobolje.
Kako se zaštititi:
Svesno opuštanje i delegiranje: identifikovati 2-3 ključna zadatka, a ostatak prepustiti drugima ili odložiti.
Senzorna terapija: dodirivanje perli od prirodnog kamena, hodanje bosih nogu po travi, korišćenje umirujućih eteričnih ulja kao što su lavanda i menta.
Ishrana bogata magnezijumom: spanać, semenke bundeve, orašasti plodovi i crna čokolada podržavaju borbu protiv stresa i poboljšavaju san.
Zaključak: od astrologije do akcije
Prognoza Tamare Globa nije poziv na paniku, već prilika za svesniji odnos prema sebi. Malim, ali efikasnim ritualima samoregulacije, kao što su redovne večernje šetnje, praćenje sna i pažljivo planiranje obaveza, stres se može značajno smanjiti. Proaktivni pristup je najbolja "mapa“ koja pomaže da se septembar prebrodi uz minimalne zdravstvene posledice.
(Kurir.rs/Glossy)