Hronično kašnjenjenije samo dosadna navika, to je način života i razmišljanja utemeljen u određenim karakternim osobinama. Ako stalno čujete pitanje "gde si" ili hvatate sebe kako mislite da kasnite čak i pre nego što krenete, pogledajte pažljivije ovih 10 osobina - možda su one vaši verni pratioci u večnoj trci sa vremenom.

1. Optimistični ste u pogledu vremena

Čvrsto verujete da put za koji je potrebno 20 minuta možere da pređete za 10, mislite da će vam spremanje ujutru trajati 15 minuta, a da svraćanje do prodavnice neće oduzeti mnogo vremena.

Međutim, u stvarnosti, suočavate se sa saobraćajnim gužvama, zaboravljenim stvarima, sporim liftom, neočekivanim pozivom ili jednostavno potrebom da trčite po kafu - i sve to surovo ruši vaše planove.

Ali vi čak i znajući za zamke, svakog dana iskreno verujete u svoj "brzinski režim". Ovaj nepopravljivi optimizam u vezi sa trošenjem vremena temelj je većine vaših kašnjenja. Zaboravljate da život retko kad ide po planu. Saznajte i kakvi ljudi stalno kasne.

2. Lako vas poremete sitnice

Umesto da sledite rasporedu iznenada primetite prašinu na polici, odlučite da odgovorite na jednu "hitnu“ poruku ili dodate vodu cveću.

Ovi mikrozadaci deluju "trenutno" i lako. A upravo oni vam kradu dragocene minute jedan po jedan, pretvarajući bezopasni "brzi zadatak“ u uporno i neizbežno kašnjenje. Vaša pažnja odluta, zanosite se nečim trenutnim i nevažnim, dok sat nemilosrdno odbrojava vreme.

3. Ne podnosite da čekate druge

Paradoks: ne možete da podnesete kada drugi kasne i morate da ih čekate, ali često terate druge da čekaju vas. Zašto je to tako?

Možda podsvesno odlažete izlazak iz kuće kako biste smanjili vreme čekanja na mestu sastanka. Pomisao na to da stojite sami, da vam je dosadno ili da ste nervozni tera vas nesvesno da odlažete spremanje ili polazak.

Strah od "praznog" čekanja ispostavlja se jačim od straha od kašnjenja, a to stvara začarani krug. Više volite da budete onaj koga čekaju nego onaj ko čeka, čak i po cenu sopstvene tačnosti.

4. Obavljate više zadataka istovremeno, i to neefikasno

Da li ste uvereni da možete da ispeglate bluzu, besprekorno se našminkate i slušate važan podkast u isto vreme? Ili se ponosite svojom sposobnošću da obavljate više zadataka istovremeno?

U praksi, svaki zadatak pati: zbog stalnog prebacivanja pažnje, kvalitet pada, a vreme izvršenja svakog se povećava. Kada biste bili dosledniji i fokusiraniji na jednu stvar u isto vreme, završavali biste zadatke brže, bolje i stizali biste na vreme. Multitasking kod vas često samo simulira efikasnost.

Multitasking stvara pritisak Foto: Profimedia

5. Plašite se da ćete zakasniti, pa još više kasnite

Shvatanje da se približava rok izaziva snažan talas stresa i adrenalina. Umesto smirenosti, nastaje frka: počinjete da ispuštate ključeve, ne možete da pronađete pravi dokument koji ste upravo držali u rukama, mešate cipele, zaboravljate telefon na punjaču.

Ova panična žurba samo pogoršava stvari. Što se više brinete i žurite, to više sitnih grešaka pravite i duže vam treba da izađete iz kuće. Strah od kašnjenja postaje proročanstvo koje se ostvaruje, parališući vaše postupke.

6. Ne priznajete autoritet vremena

Za vas je vreme fleksibilan, gotovo apstraktni pojam. Doći "malo kasnije“ od zakazanog vremena je za vas sasvim normalna opcija, jer su emocije suština sastanka ili komunikacije, a ne formalnosti.

Iskreno ne razumete iritaciju ili nezadovoljstvo izazvano kašnjenjem od samo 15 minuta. Međutim, za mnoge ljude, tačnost je stvar poštovanja, pouzdanosti i discipline. Vaše "malo" kašnjenje može se doživeti kao prezir, a reputacija odgovorne, pouzdane osobe postepeno ali sigurno se topi u očima drugih.

7. Živite u režimu "još 5 minuta“

Poznata mantra: "Još samo 5 minuta u krevetu“, "Završiću ovaj pasus/epizodu/razgovor, a onda ću odmah izaći“, "Daj mi 5 minuta za čaj!“ Problem je što ovih "5 minuta“ imaju magično svojstvo da se istežu na 15, 20 ili čak 30 minuta.

Potcenjujete njihovu elastičnost i moć inercije - i onda panično trčite niz ulicu ili nervozno čekate taksi. Ali vreme je, nažalost, nepovratno izgubljeno, a kašnjenje postaje činjenica. Saznajte i kojih je 10 znakova da gubite vreme na pogrešne stvari.

Vaša ljubaznosti želja da budete od pomoći često rade protiv vas, ne znate da kažete ne Foto: Profimedia

8. Ne znate da kažete "ne"

Vaša ljubaznosti želja da budete od pomoći često rade protiv vas. Skloni ste da pristajete na nove zadatke, sastanke, zahteve, čak i ako vam je kalendar već prepun. Strah od uvrede, razočaranja ili propuštanja prilike, kao i iskrena želja da imate vremena za sve, dovode do hroničnog preopterećenja.

U pokušaju da budete svuda i za svakoga, neizbežno se raspršujete, ne uspevate da se pravilno pripremite za svaki događaj i žrtvujete tačnost. Rezultat je da kasnite ili dolazite nespremni, što uznemirava i vas i one koji su računali na vas.

9. Vi ste perfekcionista

Želja za idealnim rezultatom je vaš skriveni gutač vremena. Isprobavanje odeće pre izlaska, ponovno pisanje poruke da bi fraza bila savršena, ispravljanje šminke zbog jedne malo krive linije, ponovna provera dokumenata po deseti put - svaka takva "poslednja izmena" zahteva dodatne minute koje nemate.

Vaš perfekcionizam često dolazi u žestok sukob sa rokom. Nažalost, vreme je neumoljivo, a težnja ka savršenstvu ne pobeđuje uvek, a njena cena je kašnjenje.

10. Samo ne mislite da je kašnjenje problem

Iskreno smatrate da je malo kašnjenje puka sitnica, koja nije vredna ozbiljnih briga ili napora da se ispravi. Sigurni ste da će vam biti oprošteno, da će čekati ili će se jednostavno naviknuti. Ovo uverenje dramatično smanjuje unutrašnju motivaciju za borbu protiv navike, jer zašto biste se mučili ako "nije strašno“.

Međutim, voda troši kamen, a strpljenje čak i najbližih ljudi nije bezgranično. Stalna kašnjenja potkopavaju poverenje, stvaraju utisak nepouzdanosti, mogu da unište važne pregovore ili lične odnose, a u profesionalnoj sferi da dovedu do sankcija ili propuštenih prilika.

