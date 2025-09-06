Slušaj vest

U januaru prošle godine, internet je brujao od šale koja je postala viralna: „Postoje dve vrste ljudi na svetu – oni koji su trenutno u Dubaiju i mi ostali.“ Povod je bilo glamurozno otvaranje luksuznog hotela Atlantis The Royal Dubai, događaj koji su obeležile zvezde A-liste poput Kendal Džener, Rebel Vilson i Elen Pompeo, a kulminirao je spektakularnim nastupom Bijonse.

Međutim, šali treba dodati i treću kategoriju – one srećnike koji borave u najskupljoj hotelskoj sobi na svetu, poznatoj kao Kraljevska vila.

Cena luksuza: 100.000 dolara po noćenju

Apartman Kraljevska vila proglašen je najskupljim hotelskim smeštajem na svetu, sa cenom od 100.000 dolara po noćenju. Do nedavno je tu titulu držao Empathy Suite u Las Vegasu, ali sa sniženom cenom od 75.000 dolara po noćenju, tron je sada otišao u Dubai.

Timoti Keli, izvršni potpredsednik i generalni direktor hotela Atlantis Dubai, otkriva filozofiju koja stoji iza projekta:

„Želeli smo nešto veličanstveno, elegantno i univerzalno privlačno. Naš cilj je bio da se gosti osećaju kao kod kuće.“

Unutrašnji dizajn: mermer, svileni detalji i privatni bazen

Kraljevska vila prostire se na 1.100 kvadratnih metara i uključuje:

četiri spavaće sobe,

prostrani dnevni boravak, trpezariju i kancelariju,

privatnu kuhinju, bar i igraonicu,

impozantnu terasu sa bazenom bez ivice od 476 kvadratnih metara.

Apartman se nalazi u delu hotela sa nebom, na 18. i 19. spratu, nudeći spektakularan pogled na Burdž Kalifu, Ajn Dubai i Arapski zaliv.

Glavni akcenat u enterijeru je kalakata mermer, postavljen u umetničkom stilu, dok luksuz ublažavaju svilene zavese, tepisi od svile i vune i posteljina gustine 800 niti.

Luksuzni detalji koji prate kraljevski život

Kraljevska vila nudi pravi katalog ekstravagancije:

pozlaćene četkice za zube, brijači i češljevi,

Hermes kozmetika,

Fret ogrtači,

personalizovani meni jastuka,

TV od 146 inča,

ekskluzivni sto za stoni tenis Luj Viton. Beskonačna fleksibilnost za goste sa A liste

Prava vrednost apartmana leži u njegovoj prilagodljivosti. Kraljevska vila može da primi do 9 odraslih i 4 dece, ali uz dodatne veze može se proširiti na čak 20 soba.

Hotel takođe nudi:

privatne trenere i pop-ap teretanu,

rekonfiguraciju prostora prema željama gosta (na primer, kancelarija postaje spa ili soba za masažu),

privatne menije koje kreiraju kuvari iz svetski poznatih restorana hotela. Privatnost i bezbednost su na prvom mestu

Za VIP goste, diskrecija je jednako važna kao i luksuz. Zato stan ima privatni lift, kao i sopstvenu kuhinju, što omogućava da se obroci služe daleko od očiju javnosti.