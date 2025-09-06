Ovo je najskuplja hotelska soba na svetu: Luksuz je podignut na još viši nivo, a od cene će vam se zavrteti u glavi
U januaru prošle godine, internet je brujao od šale koja je postala viralna: „Postoje dve vrste ljudi na svetu – oni koji su trenutno u Dubaiju i mi ostali.“ Povod je bilo glamurozno otvaranje luksuznog hotela Atlantis The Royal Dubai, događaj koji su obeležile zvezde A-liste poput Kendal Džener, Rebel Vilson i Elen Pompeo, a kulminirao je spektakularnim nastupom Bijonse.
Međutim, šali treba dodati i treću kategoriju – one srećnike koji borave u najskupljoj hotelskoj sobi na svetu, poznatoj kao Kraljevska vila.
Cena luksuza: 100.000 dolara po noćenju
Apartman Kraljevska vila proglašen je najskupljim hotelskim smeštajem na svetu, sa cenom od 100.000 dolara po noćenju. Do nedavno je tu titulu držao Empathy Suite u Las Vegasu, ali sa sniženom cenom od 75.000 dolara po noćenju, tron je sada otišao u Dubai.
Timoti Keli, izvršni potpredsednik i generalni direktor hotela Atlantis Dubai, otkriva filozofiju koja stoji iza projekta:
„Želeli smo nešto veličanstveno, elegantno i univerzalno privlačno. Naš cilj je bio da se gosti osećaju kao kod kuće.“
Unutrašnji dizajn: mermer, svileni detalji i privatni bazen
Kraljevska vila prostire se na 1.100 kvadratnih metara i uključuje:
- četiri spavaće sobe,
- prostrani dnevni boravak, trpezariju i kancelariju,
- privatnu kuhinju, bar i igraonicu,
- impozantnu terasu sa bazenom bez ivice od 476 kvadratnih metara.
Apartman se nalazi u delu hotela sa nebom, na 18. i 19. spratu, nudeći spektakularan pogled na Burdž Kalifu, Ajn Dubai i Arapski zaliv.
Pogledajte u galeriji kako izgleda ovaj luksuz:
Glavni akcenat u enterijeru je kalakata mermer, postavljen u umetničkom stilu, dok luksuz ublažavaju svilene zavese, tepisi od svile i vune i posteljina gustine 800 niti.
Luksuzni detalji koji prate kraljevski život
Kraljevska vila nudi pravi katalog ekstravagancije:
- pozlaćene četkice za zube, brijači i češljevi,
- Hermes kozmetika,
- Fret ogrtači,
- personalizovani meni jastuka,
- TV od 146 inča,
- ekskluzivni sto za stoni tenis Luj Viton.
Beskonačna fleksibilnost za goste sa A liste
Prava vrednost apartmana leži u njegovoj prilagodljivosti. Kraljevska vila može da primi do 9 odraslih i 4 dece, ali uz dodatne veze može se proširiti na čak 20 soba.
Hotel takođe nudi:
- privatne trenere i pop-ap teretanu,
- rekonfiguraciju prostora prema željama gosta (na primer, kancelarija postaje spa ili soba za masažu),
- privatne menije koje kreiraju kuvari iz svetski poznatih restorana hotela.
Privatnost i bezbednost su na prvom mestu
Za VIP goste, diskrecija je jednako važna kao i luksuz. Zato stan ima privatni lift, kao i sopstvenu kuhinju, što omogućava da se obroci služe daleko od očiju javnosti.