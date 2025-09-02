Slušaj vest

Objava Tejlor Svift i Trevisa Kelsija kojom su otkrili da su se verili jedna je od najlajkovanijih Instagram objava u roku od jednog dana od objave. Količina lajkova koje je Tejlor Svift dobila u jednom danu jednostavno je fascinantna.

14 miliona lajkova u jednom satu

Njihova objava veridbe dobila je 14 miliona lajkova u prvih sat vremena. U prvih 24 sata skupila je 28 miliona lajkova. Zbog velike popularnosti njihove objave mnogi su počeli da prozivaju Zendaju.

Naime, Zendajina objava iz 2022. s Tomom Holandom jedna je od najlajkovanijih objava na Instagramu. Dobila je 26 miliona lajkova jer mu je jednostavno čestitala rođendan.

Kako je par vrlo tajanstven oko svoje veze, mnogi se sada šale da je konačno vreme da Zendaja i Holand objave svoju veridbu. Par je navodno već veren, samo nikada to nisu objavili niti potvrdili. Da objave svoju veridbu, s obzirom na lajkove na rođendanskoj objavi, verovatno bi dobili milione lajkova i možda prestigli Tejlor i Trevisa.

No da ne dužimo, jesu li Tejlor i Trevis svojom objavom veridbe došli do titule najlajkovanije objave na Instagramu ikad? Pa... nisu, ali blizu su. Ovo je deset najlajkovanijih objava na Instagramu svih vremena.

10. Kristijano Ronaldo

Više od 33,3 miliona ljudi lajkovalo je objavu Kristijana Ronalda iz 2022. da se pridružuje Al-Nassr FC-u.

9. Lionel Mesi

Ova objava Lionela Mesija, koji pozira sa svojim trofejem Svetskog prvenstva 2022. dobila je 33,6 miliona lajkova.

8. XXXTentacion

Slika repera XXXTentaciona, koja je bila njegova poslednja objava pre prerane smrti u junu 2018, ima 34,1 milion lajkova.

7. Tejlor Svift i Trevis Kelsi

Konačno, veridba Tejlor Svift i Trevisa Kelsija imaju 35,5 miliona lajkova (ali taj broj i dalje raste).

6. Lionel Mesi

Lionel Mesi prikupio je 41 milion lajkova za ovu fotografiju njega u avionu s trofejem Svetskog prvenstva.

5. Lionel Mesi i Kristijano Ronaldo

Ova reklama Luj Vitona iz 2022, na kojoj Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi igraju šah dobila je gotovo 42 miliona lajkova.

4. Kišor Mondal

Video dečaka kako peva, koji je objavio indijski umetnik Kišore Mondal, ima 49 miliona lajkova.

3. Lionel Mesi

Fotografija Lionela Mesija u krevetu s trofejem Svetskog prvenstva 2022. dobila je 53 miliona lajkova.

2. Jaje

Ova slika jajeta ima 60 miliona lajkova. Objavljena je kao društveni eksperiment kako bi se premašilo 17 miliona lajkova koje je Kajli Džener dobila za svoju fotografiju ćerke Stormi iz 2018. godine, kada je bila beba.

1. Lionel Mesi

Opet imamo Lionela Mesija koji je podelio ovu slavljeničku fotografiju nakon što je osvojio Svetsko prvenstvo 2022. s Argentinom. Trenutno je to najlajkovanija objava na Instagramu svih vremena, s čak 74 miliona lajkova do danas.

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Instagram tajna igra Gejmplej