Kako veštačka inteligencija sve više ulazi u svakodnevni život mladih, jedno od pitanja koje se postavlja jeste da li može da pruži i emotivnu podršku? Dok jedni ističu prednosti brzog i dostupnog razgovora, drugi upozoravaju na granice ovakve tehnologije.

Iako deluje da veštačka inteligencija razume ljudske emocije, stručnjaci naglašavaju da se zapravo radi o kompleksnim obrascima i algoritmima.

- AI uopšte ne može da razume ljudske emocije, niti može da razume bilo šta. AI je skup informacija, baza podataka, istreniranih šema i šablona koji tako funkcionišu. AI ne razume, ali odgovara bazirano na tome kako je pitanje postavljeno. Ukoliko je neko ranije postavio takvo pitanje, AI može da odgovori na sličan način, iako često dođe do pogrešnih odgovora i pogrešnih saveta pod navodnicima AI - objašnjava Slobodan Brkić, IT stručnjak.

Foto: Shutterstock

Uprkos tome, mnogi mladi sve češće posežu upravo za ovakvim digitalnim sagovornicima kada im je potrebna podrška, a psihoterapeut Marija Božić kaže:

- Mnogi mladi kažu da im AI može pružiti podršku i prostor da izraze neke svoje emocije bez straha, bez osude, prosto da mogu da budu otvoreni i iskreni. Međutim, kada su u trenucima stresa to može biti dragocen vid pomoći, ali takva podrška ima svoje granice.

Pored najpoznatijih chatGPT servisa, sve su popularniji i specijalizovani chatbotovi koji imaju terapeutski karakter i nude brzu emocionalnu podršku.

- Vrlo je zanimljivo da se mladi, koji koriste AI, najčešće oslanjaju na chatGPT, ali se često oslanjaju i na te terapeutske chatbotove čija je ključna funkcija da pruže psihološku podršku u određenom trenutku. Recimo, kada mladi ne mogu da stupe u kontakt sa psihoterapeutom i slično - istakla je Aleksandra Ničić, novinarka sajta UNS-a.

