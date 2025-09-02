Slušaj vest

Jesen je pred vratima, a s njom i pitanje koje svake godine postavlja većina domaćinstava - kako uštedeti na energiji.Grejanje, kuvanje, tuširanje, čišćenje - sve to troši mnogo energije, a prosečno domaćinstvo dnevno troši oko 8–12 kWh.Pametno korišćenje energije u domu nije samo trend i prilika za niže račune, već i nužnost za budućnost naše planete.

Svaka ušteda je važna, a svako od nas može početi malim koracima. Praktični saveti i jednostavne promene u svakodnevnim navikama mogu značajno smanjiti potrošnju energije, pomoći da računi budu niži i doprineti očuvanju životne sredine. Izdvojili smo nekoliko najkorisnijih trikova koje lako možete primeniti u svom domu.

Kako uštedeti na energiji? Foto: Shutterstock

Ušteda na grejnoj i električnoj energiji

Krenimo od kuhinje - prostorije koju prosečno koristimo 53 minuta dnevno i u kojoj trošimo 4-8 kWh energije. Mnogo u odnosu na ukupnu dnevnu potrošnju, zar ne? Rerna, mikrotalasna, električne seckalice, mašina za sudove, aparat za kafu, frižider, zamrzivač, a potom i toster i drugi manji aparati - svi troše značajnu količinu energije prilikom pripreme hrane. Kako ih pametnije koristiti?

Za početak, uštedite na toplotnoj i električnoj energiji. Ako vam je potrebna vrela voda, koristite električno kuvalo i uvek stavite poklopac na lonac - voda će brže zakuvati, a gubici toplote biće minimalni. Kod kuvanja jaja ranije isključite vatru i pustite da se dovrše na preostalom toplom grejaču. Ovo može smanjiti potrošnju plina ili struje za nekoliko minuta.

Ako kuvate na struju, proverite da li veličina poklopca odgovara prečniku grejača. Lonac iste veličine kao grejač troši značajno manje struje, jer se toplota zadržava u posudi, a ne u okolnom vazduhu. Još jedan važan savet: frižider nikada ne postavljajte pored šporeta, radijatora ili prozora direktno izloženog suncu. Toplota iz okoline tera kompresor da radi intenzivnije, čime raste potrošnja električne energije. Termostat frižidera postavite na optimalnih +6 °C, a zamrzivač na -18 °C. Jednostavnim povećanjem temperature za samo jedan stepen možete uštedeti do 5 % struje godišnje.

Foto: AP

Značajno smanjenje potrošnje

Da li ste znali da promenom samo ovih navika možete smanjiti potrošnju energije i do 20 % godišnje?

Pored kuhinjskih uređaja, obratite pažnju i na grejanje i čišćenje. Na primer, smanjenje temperature za samo 1 °C može doneti 5 % manju potrošnju plina ili centralnog grejanja. Programirajte sobni termostat: noću ili kad niste kod kuće smanjite temperaturu na 16-18 °C. Svaki stepen iznad 20 °C može povećati račun za grejanje i do 10 %. Takođe, redovno čistite i usisavajte radijatore, jer prašina smanjuje njihovu efikasnost prenosa toplote.

Saveti za štednju energije u domaćinstvu

Kuvanje: Kuhinja je idealno mesto za početak promena u domu. Provodimo puno vremena u njoj, a pri kuvanju se često obavlja više radnji odjednom, što povećava potrošnju energije. Jednostavne navike mogu značajno smanjiti taj trošak.

Ako vam je potrebna vrela voda, koristite kuvalo za vodu ili stavite poklopac na lonac.

Kod kuvanja jaja ranije isključite vatru i pustite ih da se skuvaju na preostalom toplom grijaču.

Čišćenje: Čišćenje se u ekologiji često spominje u kontekstu upotrebe opasnih sredstava, ali svakodnevno trošenje tople vode takođe je značajan faktor. Praćenjem nekoliko trikova ne samo da ćete uštedeti energiju i sačuvati novac, već ćete učiniti i životni prostor efikasnijim.

Foto: Peter Ekvall / Alamy / Alamy / Profimedia

Radije se tuširajte nego kupajte. Prema britanskoj organizaciji Energy Saving Trust, u četvoročlanoj porodici zamena jedne kupke nedeljno petominutnim tuširanjem može uštedeti i do 20 evra godišnje.

Tuš u proseku troši oko 10 litara vode u minuti. Skratite tuširanje za samo 4 minuta i uštedećete 40 litara vode. Smanjite temperaturu tople vode u bojleru za 5 °C i uštedećete oko 10 % godišnje potrošnje energije.

Kućni uređaji i rasveta: Od mašine za pranje veša do rasvetnih tela, svaki uređaj troši energiju. Promišljenim korišćenjem, redovnim održavanjem i zamenom dotrajalih uređaja, vaš dom postaje energetski efikasniji, a računi manji.

Zamenite obične sijalice LED sijalicama. Koristite rasvetu manje snage i redovno čistite svetiljke, jer prljavština smanjuje njihov učinak.

Kupujte uređaje višeg energetskog razreda - uređaji A klase troše i do 40 % manje energije od uređaja D klase.

Grejanje i hlađenje: Grejanje i hlađenje određuju udobnost doma tokom cele godine. Uz nekoliko jednostavnih prilagođavanja, moguće je imati topliji dom zimi i prijatniji prostor leti bez nepotrebnog trošenja energije.

moguće je imati topliji dom zimi i prijatniji prostor leti bez nepotrebnog trošenja energije Foto: Shutterstock

Ugradite sobni termostat i programirajte ga za niže vrednosti noću ili kada ste odsutni. Smanjenje temperature za samo jedan stepen može uštedeti do 5 % energije. Svaki stepen iznad 20 °C može povećati račun za grejanje do 10 %.

Putovanja: Godišnji odmori su vreme za opuštanje, ali putovanja obično iziskuju veće svote novca i dobru organizaciju, pa je prilikom odlaska na put važno povesti računa da naš dom ne stvara financijske i energetske troškove dok smo odsutni. Pre putovanja isključite i iskopčajte što više uređaja i smanjite termostat na najnižu sigurnu temperaturu.

Razmislite o zatvaranju dovoda vode za veš mašinu, mašinu za sudove i vodokotlić.

Leti isključite toplu vodu, a zimi smanjite grejanje i toplu vodu na minimum koji sprečava smrzavanje cevi.

Pre hladnih dana proverite izolaciju doma - loša izolacija zidova, krova i poda može dovesti do velikih gubitaka toplote. Smanjite temperaturu bojlera za toplu vodu nekoliko stepeni i koristite programabilni termostat. Kad god je moguće, veš sušite na vazduhu umesto u sušilici - ovo je štedljivije i povećava energetsku efikasnost doma, smanjuje račune i smanjuje emitovanje ugljen-dioksida.

(Kurir.rs/ Večernji list)

Bonus video: Kako odzračiti radijator