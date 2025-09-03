Slušaj vest

Nakon završetka svečanog defilea vojne parade u Pekingu, za svetske lidere priređen je svečani ručak, na kom je domaćin bio predsednik Si Đinping.

Glavni gosti na ovogodišnjoj paradi su predsednik Rusije Vladimir Putin i lider Severne Koreje Si Đinping.

Hongkonške državne novine Ven Vei Po obјavile su fotografiјu meniјa, koјi uključuјe pileću supu, pečene јagnjeće kotlete i prženog јastoga sa rakovima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:

1/7 Vidi galeriju Vojna parada u Kini Foto: screenshot YT/Mint

Takođe na stolu su i konsome od providnih kaparica sa pečurkama i pečeni losos mariniran u soli.

Što se tiče izbora vina, gosti mogu da izaberu Sira (crveno) ili Rizling (belo), oba proizvodi kineski proizvođač vina Greјt Vol, u provinciјi Hebeј.

Za dezert, gostima je poslužen kolač od graška i kolač sa musom od manga.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:

1/10 Vidi galeriju Vučić u Kini Foto: Lintao Zhang / POOL/Getty Images AsiaPac POOL

Podsetimo, u Pekingu se danas organizuje proslava povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Putin i drugi strani lideri prisustvovali su vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen gde je kina predstavila novo moćno oružje.

Bonus video: Susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina