Slušaj vest

Nakon završetka svečanog defilea vojne parade u Pekingu, za svetske lidere priređen je svečani ručak, na kom je domaćin bio predsednik Si Đinping.

Glavni gosti na ovogodišnjoj paradi su predsednik Rusije Vladimir Putin i lider Severne Koreje Si Đinping.
Hongkonške državne novine Ven Vei Po obјavile su fotografiјu meniјa, koјi uključuјe pileću supu, pečene јagnjeće kotlete i prženog јastoga sa rakovima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:

Vojna parada u Kini Foto: screenshot YT/Mint

Takođe na stolu su i konsome od providnih kaparica sa pečurkama i pečeni losos mariniran u soli.

Što se tiče izbora vina, gosti mogu da izaberu Sira (crveno) ili Rizling (belo), oba proizvodi kineski proizvođač vina Greјt Vol, u provinciјi Hebeј.

Za dezert, gostima je poslužen kolač od graška i kolač sa musom od manga.

Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:

Vučić u Kini Foto: Lintao Zhang / POOL/Getty Images AsiaPac POOL

Podsetimo, u Pekingu se danas organizuje proslava povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Putin i drugi strani lideri prisustvovali su vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen gde je kina predstavila novo moćno oružje.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteKulturaZbog ove uloge je zvao lično Čedu Jovanovića: Svet bruji zbog Putina na filmu, a ovako su domaći glumci odigrali srpske političare na ekranu
Džud Lo kao Vladimir Putin u filmu Mag iz Kremlja
Pop kulturaDžud Lo u novom filmu glumi Putina: Kaže da se ne boji posledica, a evo kako izgleda kao predsednik Rusije (FOTO)
x AP Scott A Garfitt copy.jpg
ZanimljivostiZašto je Amerika kupila Aljasku od Rusije? Uzeli je za bagatelu, kupovina poznata kao "Sjuardova ludost", a onda je otkriveno blago!!
Vladimir Putin se rukuje sa Donaldom Trampom
Pop kulturaSrbija na Putinovoj verziji Evrovizije u Rusiji: Evo sa kojim državama ćemo se takmičiti i ko nas predstavlja
Vladimir Putin
ZanimljivostiOvo je omiljeno jelo Vladimira Putina: Bivši kuvar ruskog predsednika otkriva "Ne jede mnogo ali.."
Његова Светост Патријарх српски г. Порфирије, заједно са својим домаћином Његовом Светошћу Патријархом московском и све Русије г. Кирилом, разговарао је данас у Кремљу, са Владимиром Владимировичем Пути (1).jpg

 Bonus video: Susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina

Šta susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina u Kini znači za energetsku bezbednost i unutrašnju stabilnost Srbije? Izvor: Kurir televizija