Pileća supa, prženi jastog, kolač od graška... Evo šta se jelo na svečanom ručku kod Sija Đinpinga, i od ptice mleko
Nakon završetka svečanog defilea vojne parade u Pekingu, za svetske lidere priređen je svečani ručak, na kom je domaćin bio predsednik Si Đinping.
Glavni gosti na ovogodišnjoj paradi su predsednik Rusije Vladimir Putin i lider Severne Koreje Si Đinping.
Hongkonške državne novine Ven Vei Po obјavile su fotografiјu meniјa, koјi uključuјe pileću supu, pečene јagnjeće kotlete i prženog јastoga sa rakovima.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:
Takođe na stolu su i konsome od providnih kaparica sa pečurkama i pečeni losos mariniran u soli.
Što se tiče izbora vina, gosti mogu da izaberu Sira (crveno) ili Rizling (belo), oba proizvodi kineski proizvođač vina Greјt Vol, u provinciјi Hebeј.
Za dezert, gostima je poslužen kolač od graška i kolač sa musom od manga.
Pogledajte u galeriji kako je izgledao spekatakl u Pekingu:
Podsetimo, u Pekingu se danas organizuje proslava povodom 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Putin i drugi strani lideri prisustvovali su vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen gde je kina predstavila novo moćno oružje.
(Kurir.rs/Telegraf)
Bonus video: Susret Aleksandra Vučića i Vladimira Putina