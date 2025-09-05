Zašto pravoslavni sveštenici nose bradu, a katolički ne? Stari zapis star nekoliko vekova otkriva istinu
Reč je o tradiciji staroj vekovima. Dok katolički svešetnici retko nose bradu, kod pravoslavnih, to je gotovo uobičajena prakasa.
Brada koju nose monasi i sveštenici pravoslavnih crkava, neodvojivi je deo indentiteta i ima dugu tradiciju.
U starozavetnoj knjizi Levita, postoji scena u kojoj Mojsije miropomazuje glavu svog brata Arona stavljajući na taj način službu sveštenstva.
Miro se slivalo Aronu niz bradu, a brda koju danas sveštenici nose je simbol ovog obreda.
Sličan simbl predstavalja i epitrahilj, dugačko platno koje stoji oko vrata i spušta se skoro do stopala, bez kojeg sveštena lica ne mogu da vrše službu - krštenja, opela, ispovedanja...
Stari crkveni zapisi kažu da je brada simbol muškosti i da brijati je znači sramoćenje - Ne strižite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje - piše u 3. knjizi Mojsijevoj.
(Kurir.rs/SrbijaDanas)
