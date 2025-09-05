Slušaj vest

Reč je o tradiciji staroj vekovima. Dok katolički svešetnici retko nose bradu, kod pravoslavnih, to je gotovo uobičajena prakasa.

Brada koju nose monasi i sveštenici pravoslavnih crkava, neodvojivi je deo indentiteta i ima dugu tradiciju.

U starozavetnoj knjizi Levita, postoji scena u kojoj Mojsije miropomazuje glavu svog brata Arona stavljajući na taj način službu sveštenstva.

profimedia0001732034.jpg
Stari crkveni zapisi kažu da je brada simbol muškosti i da brijati je znači sramoćenje Foto: Profimedia

Miro se slivalo Aronu niz bradu, a brda koju danas sveštenici nose je simbol ovog obreda.

Sličan simbl predstavalja i epitrahilj, dugačko platno koje stoji oko vrata i spušta se skoro do stopala, bez kojeg sveštena lica ne mogu da vrše službu - krštenja, opela, ispovedanja...

Stari crkveni zapisi kažu da je brada simbol muškosti i da brijati je znači sramoćenje - Ne strižite kose svoje uokrug, ni grdite brade svoje - piše u 3. knjizi Mojsijevoj.

(Kurir.rs/SrbijaDanas)

Ne propustiteŽenaAKO OVO RADITE NEMOJTE NI DA SLAVITE SLAVU! Sveštenici se slažu u ovom sudu i upozoravaju: To je jedan od najvećih grehova!
shutterstock-1187255494.jpg
ZanimljivostiPRAVOSLAVNI SVEŠTENICI I MONASI UVEK NOSE BRADE, A MALO KO ZNA ZAŠTO: Važno pravilo u našoj crkvi im to NALAŽE, a ono je vezano za dugu TRADICIJU!
2053533-profimedia0001732034-edit.jpg
Ludi svet(VIDEO) GRČKI POPOVI ODUŠEVILI SVET: Energičan ples pravoslavnih sveštenika može i uz hevi metal!
popovi.jpg
ZanimljivostiZašto Indijanci nemaju bradu? Lice im je uvek savršeno glatko, a ovo je njihova tajna
profimedia-0968764657.jpg

 VIDEO: Pravoslavni sveštenik održao govor: 

Pravoslavni sveštenik održao je govor ljudima koji protestuju u Kočanima pozivajući ih na mir Izvor: Kurir