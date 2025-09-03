Spremite se za 7. septembar: Stiže pomračenje krvavog Meseca i sudbinska oluja koja će sve počistiti
U noći sedmog na osmi septembar 2025. godine desiće se potpuno pomračenje takozvanog krvavog Meseca. To će biti najduže potpuno pomračenje Meseca od 2022. godine, sa totalitetom koji traje oko 1 sat i 22 minuta i tada će Zemljin satelit izgledati kao da je obojen u duboku, krvavocrvenu nijansu. Sve će biti vidljivo iz Australije, Azije, Afrike i Evrope, što znači da će više od sedam milijardi ljudi imati priliku da ga vidi, a oko 6,2 milijarde će moći da posmatra totalitet od početka do kraja.
Potpuno pomračenje Meseca se dešava kada Zemlja prođe tačno između Sunca i Meseca u pravoj liniji. Kako Zemlja klizi ispred Meseca, ona blokira većinu svetlosti sa Sunca koja dopire do površine Meseca. Međutim, umesto da potpuno nestane, Mesec tada poprima duboko crvenu nijansu.
Uticaj pomračenja Meseca 7. septembra na horoskopske znakove
Trenutno smo u periodu turbulentnih promena koje donosi sezona pomračenja, a ono koje će se desiti u Ribama 7. septembra 2025. uticaće na svaki horoskopski znak, posebno za Blizance, Devicu, Strelca i Ribe.
Sezona Device nam pokazuje kako da se pripremimo za suočavanje sa neočekivanim, dok nas tranzit Saturna u Ovnu uči kako da pronađemo svoju snagu i moć. Ove nedelje postaje jasno koliko smo porasli u poslednjih nekoliko godina. Ulazimo u novo poglavlje, ono u kom više brinemo o sebi.
Ovan
Ovo pomračenje u Ribama će vam popraviti raspoloženje i pokazati vam važnost doma i podrške onih do kojih vam je stalo. Videćete da vaš potencijal počinje da cveta tokom narednih nekoliko nedelja, a stara poglavlja se zatvaraju.
Počnite da verujete u svoje talente i sposobnosti. Saturn u ovom znaku vas priprema za sledeću fazu vašeg života, zato preuzmite kontrolu i napredujte. Ovo pomračenje vam podstiče samopouzdanje kako biste mogli da ostvarite svoje ciljeve u narednih nekoliko meseci.
Bik
Sa energijom saradnje koja je na vrhuncu tokom ovog pomračenja, dobićete sjajne nove ideje na kojima možete graditi svoje planove kada je Merkur direktan. Biće perioda kada ćete morati da budete strpljivi, posebno ako radite na tekućem projektu koji se bliži kraju.
Naučite kako da date prioritet onome što želite da uradite i otkrijete. Sezona Device vas takođe uči da zaljubljivanje može biti očaravajući podsticaj jer će vam dati samopouzdanja. Upravljanje vremenom takođe bi moglo biti spas u ovom trenutku ako inače preuzimate previše projekata odjednom.
Blizanci
Sa energijom pomračenja ove nedelje, nešto snažno u vama će se probuditi i to će vam dati osećaj mira i harmonije, dok se trudite da izgradite nešto bitno za svoju budućnost. Ovo je vaš trenutak da povratite kontrolu i budete u centru pažnje.
Ovaj tranzit će doneti priliku da iskusite kontinuirani uspeh. Ovo je sezona za proslavu vaših dostignuća i treba da budete ponosni na sebe. Vaša dostignuća će biti primećena tokom ovog perioda. Međutim, ako želite da započnete nešto novo, trebalo bi da sačekate do sledećeg mladog Meseca.
Rak
Ovaj plantarni događaj vam daje novu dozu samopouzdanja, iako to vama možda ne izgleda tako. Sezona pomračenja je tu da vam pokaže šta više ne funkcioniše i šta treba da se promeni.
Tranziti ove nedelje vam daju temelje potrebne da ostvarite svoje snove. Uz te smernice, možete doživeti period u kom je vaš lični rast istaknut. Uzmite dobru knjigu, krenite na neki kurs ili učite od drugih u ovom trenutku.
Lav
Ovo pomračenje u Ribama doneće mnogo neočekivanih promena koje će direktno uticati na vaše finansije. Budite metodični, fokusirajte se na akcione planove i ne dozvolite da živite u iluzijama.
Sezona pomračenja je vreme za nove i pozitivne navike koje nam pomažu da rastemo. Loše navike prekomerne i nekontrolisane potrošnje mogu se promeniti kako se više fokusirate na samousavršavanje. Sezona Device vam pokazuje kako da budete praktičniji i postavite plan za kontinuirani uspeh u narednih nekoliko meseci.
Devica
Ljubav i prijateljstva biće značajan deo vaše priče tokom ovog ciklusa pomračenja. Ako niste bili toliko marljivi u izboru prijatelja ili partnera, ovo pomračenje će vam skrenuti pažnju na to.
Pored toga, Saturn će se pobrinuti da ne ignorišete tu poruku. Čeka vas novi početak za povezivanje sa drugima, a ovo pomračenje vas uči da budete izbirljivi sa ljudima koje upoznajete. U ljubavi ne dajte svoje srce bilo kome i držite kriterijume i standarde visokim.
Vaga
Fokus će biti na tome da učite kako da date prioritet sebi. što je tema još od tranzita Saturna u Ovnu, a ovo pomračenje u Ribama će još jednom podsetiti na to.
Razvijanje jačeg odnosa sa sobom omogućiće vam da stvorite dublje veze sa drugima. Energija pomračenja će vas naučiti kako da bolje sarađujete sa drugima, sve dok ste spremni da ih slušate. Sada kada je Merkur u Devici, bolje ćete razumeti na čemu bi trebalo da radite u komunikaciji u budućnosti.
Škorpija
Ovo pomračenje u Ribama donosi divnu energiju za vodene znake poput vas. Ističe talente koje imate i ono što možete izgraditi u budućnosti. I Saturn i Jupiter vam daju puno podrške i samopouzdanja.
Možete iskoristiti ovaj tranzit da se fokusirate na puštanje korenja, bilo u karijeri ili vezi. U svakom slučaju, i dalje ćete sijati jače nego ikad pre sa Venerom u Lavu. Ovaj tranzit vam omogućava da vidite koliko magnetski privlačni možete biti, i na poslu i u ljubavi.
Strelac
Iako je vaša energija najvećim delom usmerena na dom i porodicu, pomračenje vas takođe može podstaći da razmislite o tome šta biste želeli da izgradite tokom ove sezone Device.
Iako može biti tenzija u vašem profesionalnom životu, dobijate neophodne alate koji će vam pomoći da se vratite među najbolje. Dostići vrh može biti lako, ali ostati broj jedan zahteva trud. Energija Device će vam pokazati magiju koju možete stvoriti za sebe sve dok ne izgubite iz vida nagradu. Venera u Lavu jača vaše samopouzdanje i pruža vam proboj u procesu razmišljanja.
Jarac
Imaćete osećaj većeg angažovanja u poslu koji ste započeli. Energija pomračenja će vam pomoći da se povežete sa svojim muzama u ovom trenutku. Pisci bi mogli pronaći inspiraciju da završe poglavlje koje ih je držalo u nedoumici, dok bi umetnici mogli otkriti novu tehniku koja može poboljšati njihov rad.
Ako sumnjate u ono što ste stvorili ili u svoje sposobnosti, možete se prijatno iznenaditi na duge staze. Sezona Device rasplamsava i podstiče vaše ideje da se vinu u visine. Ne bojte se istraživanja i dodatnih izmena.
Vodolija
Pomračenje Meseca u Ribama će probuditi novu ljubav prema vašim navikama. Sezona Device vam omogućava da se ponovo povežete sa svojim planerom i rasporedom. Ovo može biti period kada se ranije budite da biste završili ono što ste zacrtali ili odvojili više vremena za svoje hobije.
U ovom trenutku imate priliku da se fokusirate na stvari koje vam donose sreću, tako da će trenutaka radosti biti sve više.
Ribe
Pomračenje Meseca u vašem znaku je početak nečeg moćnog. Pomračenje će vam podići motivaciju na nove visine i možete doživeti nalet nostalgično-romantične energije.
Učite iz prošlosti i primenite te lekcije u sadašnjosti. Srećom, Saturn se vratio u vaš znak, pokazujući vam oblasti u vašem životu gde treba da napravite promene ili poboljšate komunikaciju. Pomračenje će uticati na vašu društvenu mrežu, kao i na vašu karijeru. Ovo je vreme da napravite promene ako su već neophodne.
