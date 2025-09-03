Slušaj vest

Kada su jednog poznatog čoveka pitali kako je postao milioner, nije pričao o novcu i brojkama. Pričao je o svojim greškama. O tome kako je ulagao u pogrešne stvari, živeo sa pogrešnim ljudima i zaboravio na glavnu stvar.

Zapisao je tih 17 principa kako bi mogao da ih prenese svom sinu. Bez patetike, bez predavanja - samo ono što zaista funkcioniše. Zapamtite barem tri - i skratićete put koji može da traje decenijama.

1. Okruženje odlučuje o svemu

Niste jedinstveni. Vi ste rezultat ljudi koji vas okružuju. Želite da rastete? Promenite svoje okruženje.

2. Zdravlje je najvažnija imovina

Možete biti bogati, ali bespomoćni. Ili energični - i graditi sve od nule. Birajte svaki dan.

3. Ne čekajte da se sve složi

Nikada neće biti savršenog trenutka. Počnite sa onim što imate. Baš danas.

4. Strah pokazuje pravac

Ako se plašite, na ivici ste rasta. Napravite korak.

5. Iskustvo se uvek plaća

Greške nisu neuspesi, već provere za obuku. Glavna stvar je da ne plaćate dva puta za istu stvar.

6. Sposobnost da kažete "ne" čini vas slobodnim

Kada odbijete, kontrolišete. Kada pristanete na sve, kontrolisani ste.

7. Teorija bez akcije je smeće

Čak i ako pročitate hiljadu knjiga, ako je niste primenili, samo ste se zabavljali.

Saveti milionera Foto: Pr

8.Poverenje nije beskonačan resurs

Jedna obmana - i sve se ruši. Budite neko na koga možete da se oslonite. Ovo je retko. Ugled je zauvek.

9. Poređenje - gubite

Niste on ni ona. Vi ste vi. Jedino poređenje je sa samim sobom od juče.

10. Zahvalnost je radar za dobro

Kada vidite na čemu ste zahvalni, ne skliznete u kukanje. A mozak to pamti.

11. Energija je važnija od sati

Možete imati 10 slobodnih sati - i nula smisla. Ili 1 sat prave energije - i pomerićete planine.

12. Lične granice - filter za smeće

Ako ste iskorišćeni, to znači da niste postavili granice.

13. Nije za sve potrebno vaše mišljenje

Ponekad je bolje ćutati. Svađe su često samo način da se ispusti para, a ne da se pronađe istina.

14. Navike su neprimetne - dok te ne pretvore u nekog drugog

Svaki dan je glas. Što ga češće ponavljaš, to je tvoja sudbina glasnija.

15. Novac je lopata, a ne smisao života

On daje slobodu. Ali ako kopaš u prazninu, pre ili kasnije ćeš zakopati sebe.

16. Usamljenost nije neprijatelj.

Ona je ogledalo. Ona pokazuje ko ste bez maski i ometanja. Ne bežite od nje.

17. Vreme nije beskonačno

Svaki dan je minus jedan. Živeti "kasnije" je najgluplji posao.

Šta da radite sa ovom listom?

Evo šta je ovaj milioner zaveštao svom sinu:

"Uzmi jednu stavku. Živi je. I kada osetiš da je postala deo tebe, vrati se po sledeću.“

Dakle, uradite sledeće:

- Izaberite jedan princip.

- Razmislite gde ga ignorišete.

- Primenite ga. Ne odmah, ne savršeno. Ali iskreno.

Ovih 17 lekcija ne treba da budu samo lepe misli. One su mapa kako da ne protraćite svoj život.

VIDEO: Maneknka i milioner: