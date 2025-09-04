Slušaj vest

Dnevni horoskop za 4. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje svaki znak horoskopa ovog četvrtka.

Ovan (21. mart – 19. april)

Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete se osećati puni energije i želje da završite sve što ste odlagali. Ipak, pazite da ne reagujete previše impulsivno u razgovorima – strpljenje će vam doneti bolji rezultat.

Bik (20. april – 20. maj)

Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Imaćete priliku da rešite jedno finansijsko pitanje koje vas već duže muči. U ljubavi vas očekuju iskreni razgovori koji će ojačati vašu vezu.

Blizanci (21. maj – 20. jun)

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaše reči danas imaju posebnu snagu – ljudi će vas pažljivo slušati. Ne rasipajte se na više strana, fokus donosi najbolje rezultate.

Rak (21. jun – 22. jul)

Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećaćete potrebu za mirom i povlačenjem. Intuicija vam je pojačana i pokazuje pravi put. Veče donosi lepe trenutke s porodicom i osobama koje volite.

Lav (23. jul – 22. avgust)

Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti u centru pažnje, a društveni život će vam prijati. Ako imate poslovne planove, očekujte podršku okoline. Ljubav vam ide u prilog.

Devica (23. avgust – 22. septembar)

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete posebno praktični i organizovani, što će vam pomoći da rešite sitne obaveze. Na poslu pokazujete ozbiljnost, a partner ceni vašu posvećenost.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Vaš šarm i smisao za ravnotežu danas dolaze do izražaja. Uspešno ćete prevazići nesporazume i započeti nešto kreativno. Ljubavni susreti biće posebno lepi.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Osećaćete potrebu za introspektivom i dubljim razmišljanjem o životnim ciljevima. Mogući su pokušaji provokacije, ali vi ostajete pribrani i jaki.

Strelac (22. novembar – 21. decembar)

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete donositi odluke u vezi s putovanjima ili učenjem. Otvoriće vam se nova vrata za širenje vidika. Ljubav dolazi kroz prijateljstvo ili iznenadni susret.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Posao i odgovornosti biće u centru pažnje. Možda ćete osećati pritisak, ali on vas vodi ka napretku. Veče donosi potrebu za odmorom i malim zadovoljstvima.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Bićete puni novih ideja i želje za druženjem. Ljudi će tražiti vaše društvo i ceniti vaše mišljenje. Iznenadna poruka ili poziv mogu vam ulepšati dan.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Danas ćete biti posebno emotivni i skloni introspekciji. U ljubavi ćete pokazivati nežnost i pažnju, a na polju finansija savetuje se nešto veći oprez.