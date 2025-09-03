Slušaj vest

Holivudski predator Džefri Epstajn je svoj dom na Floridi ukrasio fotografijama moćnih ljudi i nagih žena, među kojima je bila i njegova bivša partnerka Gilejn Maksvel, pokazuju ponovo otkriveni video-snimci.

Policija je još 2005. godine snimila enterijer vile tokom istrage zbog seksualnog zlostavljanja 14-godišnje devojčice. Po zidovima su se nalazile uramljene fotografije žena, mnoge nage, u kupatilima, hodnicima, kancelarijama i teretani. Posebno se izdvajalo više od desetak slika Maksvelove, uključujući i jednu na kojoj je naga na plaži.

Fotografije s moćnicima i mračna istorija vile

Na zidovima su bile i Epstajnove fotografije sa Fidelom Kastrom i papom Jovanom Pavlom II. On je luksuznu vilu kupio 1990. godine za 2,5 miliona dolara i pretvorio je u središte zločinačkog lanca u kojem su devojčice od samo 14 godina bile mamljene na “masaže”.

Epstajn je umro u avgustu 2019. u zatvorskoj ćeliji, pre nego što mu je suđeno. Njegova saučesnica Maksvel danas služi zatvorsku kaznu zbog podvođenja i regrutovanja maloletnih žrtava.

Novi dokumenti iz istrage

Odbor za nadzor Predstavničkog doma SAD objavio je u utorak dosijee koje je dobio od Ministarstva pravde, kao odgovor na rastući pritisak da se slučaj dodatno rasvetli.

Među objavljenim fajlovima našao se i “nestali minut” snimka iz zatvora Metropolitan Detention Center, koji je nedostajao u ranijem materijalu od 11 sati nadzornog videa. Zvaničnici su tvrdili da se radilo o tehničkoj grešci, ali je sada deo ipak objavljen.

Maksvel i Epstajn

Ipak, većina dokumenata i snimaka već je ranije bila dostupna javnosti. Na Google Drive-u su se pojavile hiljade stranica i stotine fajlova, uključujući sudske spise, delimično redigovane dokumente i intervjue iz 2005. godine.

Svedočanstva i kritikovani dogovor

Jedan od Epstajnovih radnika opisao je policiji kako je u kući viđao “mnogo devojaka koje su bile veoma mlade”, iako nije mogao da potvrdi da su sve bile maloletne. Dodao je da je morao da čisti prostoriju u kojoj su se odvijale “masaže” i to dva puta dnevno.

Objavljeni dokumenti obuhvataju i detalje o Epstajnovom spornom sporazumu s tužilaštvom na Floridi, koji je kasnije okarakterisan kao “posao veka” zbog svoje blage prirode. Jedna tužiteljka iz Palm Biča tada je izrazila ogorčenost jer je odbrana tražila još manje restrikcija za već registrovanog seksualnog prestupnika.

Politički pritisci i nova borba u Kongresu

Objava fajlova dodatno je uzburkala političku scenu u Vašingtonu. Demokratski poslanici traže da Ministarstvo pravde u potpunosti objavi sve Epstajnove spise, uz zaštitu identiteta žrtava.

Međutim, opozicija ističe da je većina od 33.000 stranica koje su republikanci “otkrili” zapravo već godinama javno dostupna. Demokrata Robert Garsija je poručio:

“Nemojte da vas ovo zavara – gotovo sve je već bilo poznato.”