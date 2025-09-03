Slušaj vest

Prošlo je 13 godina od kada je Griselda Blanko ubijena 3. septembra 2012. godine. Skoro pet decenija bila je kraljica kokainskog podzemlja u Kolumbiji, toliko moćna i zloglasna da su je zvali različitim imenima: od „Kumice kokaina“ i La Madrina („Kuma“) do La Jefa („Šefica“). Njen život poslužio je kao inspiracija za više televizijskih adaptacija.

Uspon žene koja je uplašila i Eskobara

Griselda je bila poznata po inovacijama u krijumčarenju droge – čak je otvorila sopstvenu fabriku donjeg veša, u kojoj su se pravili grudnjaci i gaćice sa skrivenim džepovima za prevoz kokaina. Vlasti su verovale da stoji iza stotina ubistava, uključujući i ubistva svoja tri muža.

Tolika je bila njena fascinacija svetom mafije da je jednom od svojih sinova dala ime Majkl Korleone, po legendarnom liku iz filma Kum.

"Nije imalo veze sa tim što je bila žena koja je htela nešto da dokaže. Griselda je jednostavno bila nasilna osoba. To je poticalo iz njenog života i načina na koji je odrasla“, rekao je bivši DEA agent Bob Palombo, koji ju je godinama pratio.

Ovako je izgledala Griselda Blanko:

1/7 Vidi galeriju Griselda Blanko Foto: Vikipedia, Magnolia Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia, Wikipedia

I sam Pablo Eskobar navodno je priznao da se plašio jedino nje. "Jedina osoba koje sam se ikada plašio bila je žena po imenu Griselda Blanko“, citira ga BBC.

Počeci kriminalnog puta

Rođena je 15. februara 1943. u Kartaheni, a odrasla u Medellínu. Već sa 11 godina otela je dečaka, a kada bogati roditelji nisu platili otkup, ubila ga je. Sledeće godine počela je da se bavi prostitucijom i džeparenjem. Sa 13 godina živela je sa Karlitosom Truhiljom, falsifikatorom dokumenata i svodnikom, koji joj je postao prvi muž.

Imala je trojicu sinova sa njim, ali brak nije potrajao. Nakon razvoda, navodno je naredila njegovo ubistvo.

U Njujork je stigla šezdesetih godina sa drugim mužem, Albertom Bravom, trgovcem kokainom. Kroz njegov biznis uvoza odeće prikrivali su prihod od droge, a Griselda je razvila ideju sa fabrikom donjeg veša za šverc.

Kada je 1975. godine cela organizacija pala u velikoj raciji, Griselda i Bravo pobegli su u Kolumbiju. Ubrzo su u pucnjavi jedno na drugo – on je poginuo, a ona preživela metak u stomak.

Griselda Blanko Foto: Magnolia Pictures / Entertainment Pictures / Profimedia

Žena bez milosti

Trećeg muža, Darija Sepulvedu, upoznala je kasnije, a sa njim je dobila sina kojem je dala ime Majkl Korleone. I njega je, po svemu sudeći, dala ubiti – i to dok je dečak sedeo pored njega u kolima.

Najzloglasniji zločin u njenoj karijeri bio je krvavi obračun u tržnom centru Dadeland 1979. godine, kada su njeni plaćenici mitraljezima ubili dvojicu ljudi i ranili više prolaznika.

Hapšenje i suđenja

Posle decenije bekstva, uhapšena je 1985. u Kaliforniji. Osuđena je na 15 godina zatvora, a zatim optužena i za tri ubistva na Floridi. Proces je propao zbog skandala sa glavnim svedokom, ali je 1999. priznala dva ubistva i dobila još 20 godina zatvora.

Američki tužioci verovali su da je odgovorna za desetine, možda i stotine ubistava. „Ubila bi svakoga ko bi je naljutio – zbog duga, zbog greške u poslu, čak i ako joj se nije svideo način na koji je neko pogledao“, izjavio je tužilac Stiven Šlesindžer.

Griselda Blanko Foto: Wikipedia

Kraj carstva

Posle izlaska iz zatvora 2004. deportovana je u Kolumbiju. Tamo je živela mirno skoro deceniju, sve dok nije ubijena 2012. godine u Medellínu. Maskirani napadač pucao joj je dva puta u glavu dok je izlazila iz mesare, a zatim pobegao na motoru.

Imala je 69 godina. Pored nje je tada bila snaha u poodmakloj trudnoći, koja je ostala nepovređena.

"Iskreno, iznenađeni smo što nije ubijena ranije. Kad povrediš i ubiješ toliko ljudi, samo je pitanje vremena kada će ti se to vratiti“, rekao je bivši detektiv iz Majamija Nelson Andreu.