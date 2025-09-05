Slušaj vest

Prema astrološkim zapisima, numerologija igra veliku ulogu u našim sudbinama. Kako tvrde, datum rođenja nam množe mnogo toga pokazati o našoj ličnosti i onome što bi moglo utiče na našu sudbinu.

Proverite sami šta ste mogli biti u prošlom životu prema datumu rođenja.

1. Od 14. do 28. jula, od 23. do 27. septembra, od 3. do 17. oktobra

U prošlom životu bili ste duhovni učitelj velikog srca

Oduševljavali ste ljude svojim šarmom i inteligencijom. Imali ste veliki uticaj na sve.

Uvek ste bili na strani slabih. Bili ste pravi vođa i učitelj ljudi, skoro mesija. Pratili su vas svuda. Danas ne volite samoću i pomažete ljudima u nevolji. Niste baš društvena osoba, čak ste ponekad i ekscentrični.

U ovom životu vrlo dobro znate šta želite i kako to postići. U ljubavi delujete iz uma i logike, a ne iz srca.

2. Od 22. do 31. januara, od 8. do 22. septembra

Bili ste putujući umetnik u prošlom životu

Bili ste osoba sa veoma bujnom maštom, imali ste talenta da zabavljate ljude. Uvek ste bili u centru pažnje. Imali ste mnogo ljubavnika.

U ovom životu ste osetljivi, ali ne pokazujete lako svoja osećanja. I dalje vas privlači avantura, ali sada ste vezani za jedno mesto i jednu osobu. Imate oštar i prodoran um u ovom životu i nema problema koji ne možete da rešite.

3. Od 29. jula do 11. avgusta, od 30. oktobra do 7. novembra

U prošlom životu bili ste istaknuti branilac pravde

Vaša moć je bila takt i hladnokrvnost. Dobro ste planirali i mudro izabrali svoje ciljeve. Osim toga, bili ste dobar govornik i pisac.

U ovom životu ste veoma iskrena i direktna osoba i prezirete svaki oblik nasilja. Volite humanitarne aktivnosti i pomoć bolesnima i slabima.

Međutim, često vam nedostaje samopouzdanja i ponekad potcenjujete svoje sposobnosti. Vi ste veoma osetljiva osoba u ljubavi, posvećujete se ljubavi celim bićem.

4. Od 8. do 21. januara, od 1. do 11. februara

Bili ste milostiv razbojnik u prošlom životu

Rođeni ste u siromašnoj porodici i zbog toga ste rano shvatili da se svet deli na bogate i siromašne. Vaš moto iz prošlosti – „Uzmite od bogatih i dajte siromašnima“.

I danas ste idealista, ali oprezniji nego ranije. Prvo ćete dobro razmisliti, pa tek onda reagovati. Otvarate svoje srce samo onim prijateljima koji su dokazali da to zaslužuju. Previše ste zahtevni u ljubavi i sanjate da je doživite telom i dušom.

5. Od 1. do 10. marta, od 27. novembra do 18. decembra

Bili ste car u prošlom životu

Imali ste ponosnu i ambicioznu ličnost i veliku inteligenciju. Uspeli ste čak i do carskog prestola, postali ste vladar velikog carstva. Vladali ste strogo i disciplinovano.

U ovom životu ne volite da vam drugi komanduju i vode. Volite svoju slobodu i trudite se da je sačuvate svom snagom. Veliki ste individualista i odbacujete sve kolektivno. Takođe ste sebični u ljubavi i sve vaše ljubavne veze su kratkog veka.

6. Od 12. do 29. februara, od 20. do 31. avgusta

Bili ste omiljeni kralj i vladar u prošlom životu

Nikada niste voleli nasilje. Sve što ste radili bilo je taktično i nežno i uspeli ste da osvojite mnoga srca.

Međutim, vrlo često ste imali problema zbog ljubomore vaših protivnika.

Danas ste veoma osetljiva osoba i ljutite se kada se neko umeša u vaše lične stvari. Plašite se usamljenosti i izolacije. Nepoverljivi ste i veoma teški prema voljenoj osobi. Ne pokazujete svoja osećanja.

7. Od 20. do 8. maja, od 12. do 19. avgusta

Bili ste nemilosrdan osvajač u prošlom životu

Megalomanija i želja da nametnete svoju volju bile su najkarakterističnije osobine u vašem prošlom životu. Imali ste mnogo protivnika. Bili ste nemilosrdni prema neprijateljima i onima koji bi stajali na putu vašem cilju.

U ovom životu mrzite autoritet i autoritativne ljude. Nastojte da postignete mir i harmoniju. Vaša žeđ za slobodom je veoma jaka i stalno ste u potrazi za novim avanturama. U ljubavi ste veoma ljubomorni, ali ste uvek spremni da date dušu osobi koja vas oduševljava ljubavlju i osećanjima.

8. Od 9. do 27. maja, od 29. juna do 13. jula

Bili ste obrazovana i mudra osoba u prošlom životu

Dobro ste znali da je slava mač sa dve oštrice. Bili ste strogi prema sebi – greške nisu bile dozvoljene. Shvatili ste da smrt nije samo fizički, već i duhovni događaj.

U svom sadašnjem životu imate veliko poverenje u ljude. Vi ste autoritativna osoba sa dobrom reputacijom. Ne podnosite površne „razgovore“. Prijateljstvo je za tebe svetinja i ti si odan prijatelj. U svom ljubavnom životu tražite istinu, nežnost i romantiku.

9. Od 11. do 31. marta, od 18. do 29. oktobra, od 19. do 31. decembra

Bili ste odličan govornik u prošlom životu

Bili ste veoma pametan strateg sa odličnim oratorskim veštinama. Vaša slabost – vaša romantična strana i nežno srce. Doživeli ste ljubav dušom i telom, i dali ste više nego što ste dobili. Nije iznenađujuće što postajete osvetoljubivi nakon što vam je srce slomljeno.

U svom sadašnjem životu još uvek imate govorne veštine i tražite još jači odnos sa drugima. Ne podnosite zle ljude. Daćete sve za prijateljstvo i vaši prijatelji uvek mogu da računaju na vas. U ljubavi ste veoma sumnjičavi i ljubomorni.

10. Od 28. maja do 18. juna, od 28. septembra do 2. oktobra

Bili ste avanturista nežnog srca u prošlom životu

Smisao života za vas je bio otkrivanje nepoznatih mesta. Imali ste veoma radoznalu ličnost sa bujnom maštom i nastojali ste da utolite svoju žeđ za avanturom. Želeli ste da naučite mnogo stranih jezika i posetite mnoga neotkrivena mesta.

Sada ste veoma nezavisna osoba, različitih interesovanja. Ipak, težite da otkrijete nove horizonte i ne želite da se usidrite na jednom mestu. U ljubavi tražite svoju srodnu dušu.

11. Od 1. do 19. aprila, od 8. do 17. novembra

Bili ste poznati buntovnik u prošlom životu

Uvek ste težili da otkrijete mistično. Imali ste veliku proročku moć i sigurno ste učestvovali u beloj magiji. Bili ste veoma društveni.

Vaša ljubav prema drugima bila je više duhovna nego fizička.

U sadašnjem životu, vi ste autoritet sa kritičkim umom. Veoma cenite osetljive i mudre ljude. Sjajan si psiholog, brzo shvataš šta ljudi kriju od tebe. U ljubavi dajete sve i želite isto od svog partnera.

12. Od 1. do 7. januara, od 19. do 28. juna, od 1. do 7. septembra, od 18. do 26. novembra

Bili ste briljantan intelektualac ​​u prošlom životu

Vaše glavne osobine su bile poštenje i inteligencija. Nije vam nedostajalo zavidnih neprijatelja zbog vašeg briljantnog uma. Vaše proročke vizije su bile duboko povezane sa vašom intuicijom. Stalno ste žudeli za novim saznanjima i otkrićima, prenosi atma.hr.

U ovom životu imate veliki osećaj dužnosti prema ljudima. Imate mnogo pozitivnih kvaliteta. Sada je vaš intelekt mnogo veći, i pokušavate da istražujete duboko u dušu. Vaš moto je: „Želim da otkrijem korene svih tajni“.

