Kapsula za spavanje na aerodromu u Instabulu

Slušaj vest

Kapsule za spavanje na istanbulskom aerodromu postale su hit na TikToku nakon što je influenserka Milica Vuković podelila video u kojem pita svoje pratioce – da li biste spavali u ovakvoj kapsuli?

Smeštene u međunarodnoj zoni aerodroma, kapsule nude udobno i praktično mesto za odmor između letova. Svaka ima USB i električne utičnice, prostor za prtljag, a uz dodatnu naknadu od pet evra možete dobiti jastuk sa ćebetom. Krov koji se uvlači obezbeđuje privatnost, dok je cena korišćenja 20 evra po satu. Plaćanje je moguće samo karticom, što je Milica naglasila kada je objasnila da se za ovu opciju odlučila jer nije želela da spava na neudobnim stolicama dok čeka sledeći let.

„Na istanbulskom aerodromu postoji deo koji se zove Kapsula za spavanje. Unutra imate uzak, ali prilično udoban krevet. Moram da priznam da je sve veoma privatno i mirno“, rekla je Milica, dodajući da bi svi trebalo da isprobaju ovo iskustvo.

Polgedajte u galeriji kako to izgleda:

1/5 Vidi galeriju Kapsula za spavanje na aerodromu u Instabulu Foto: Printscreen/ TikTok

Mišljenja putnika su podeljena

Komentari su brzo počeli da se pljušte na TikToku. Jedan putnik je napisao: „Odličan način za opuštanje između letova. Tihi i udobni prostor.“ Još jedan je dodao: „Savršeno za kratku pauzu, ali ne bih ostao duže od dva sata.“

Međutim, mnogi smatraju da je cena previsoka:

„20 evra za sat? Hvala, ali ne. Stolice su bolje.“

„Kako ćeš zaspati kada znaš da je sat 20 evra... zamisli da prespavaš celu noć!“

„20 evra za sat, a apartman u Hiltonu je 150 evra. Ne spava se u kapsuli kao u grobu ili kovčegu , već u punom krevetu... tako da je sedam sati 140 evra i to bez jastuka ili ćebeta i ovaj je najentuzijastičniji.“

, već u punom krevetu... tako da je sedam sati 140 evra i to bez jastuka ili ćebeta i ovaj je najentuzijastičniji.“ „20 evra za sat???? Hotel košta oko 40 evra po noćenju...“

„Strašno je koliko je skupo. Realno, ako vam avion kasni pet sati, to je 100 evra. Previše.“

„Četiri sata – 100 evra, za taj novac možete da odsednete u stanu.“

Bilo je i duhovitih komentara:

„Ako bih zaspala, 1000 evra bi mi izašlo iz džepa.“

„Treba mi sat vremena da zaspim.“

I oni kojima je skučen prostor neudoban takođe su se uključili:

„Ne bih imala vremena ni da zatvorim oči, umrla bih od panike.“

„Ako bih to zatvorila, trebao bi mi psihijatar narednih 20 godina da izlečim svoju traumu.“ Kako su nastale kapsule za spavanje?

Kapsula za spavanje na aerodromu u Instabulu Foto: Printscreen/ TikTok

Koncept „mikro-spavanja“ u javnim prostorima pojavio se krajem 2000-ih. Jedan od pionirskih projekata bio je Sleepbox ruskog arhitektonskog dua Arch Group (Mihail Krimov i Aleksej Gorjainov), predstavljen 2009. godine. Njihova ideja je bila jednostavna – kompaktan, mobilni modul koji bi se mogao postaviti u bezbednosno kontrolisanu zonu aerodroma, dostupan za upotrebu od pola sata do nekoliko sati.

Prva kompanija koja je uvela kapsule u masovnu upotrebu bila je finska kompanija GoSleep. Njihov globalni debi održan je 2013. godine na aerodromu u Abu Dabiju, gde je instalirano prvih desetak jedinica. Ideju je pokrenuo Jusi Piispanen, nakon što je proveo noć na neudobnim aerodromskim klupama. Dizajnirao je krevet koji se pretvara u mini-kapsulu sa rolo zavesom za privatnost, utičnicama i prostorom za stvari.

Kapsule su ubrzo stigle u Skandinaviju – aerodrom Helsinki-Vanta ih je predstavio 2015. godine, sa modelom naplate po satu i opcijom dodatnih pogodnosti kao što su jastuci i ćebad.

Bonus video: Stjuardesa o jeftinim avio kartama