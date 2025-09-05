Slušaj vest

Kada su 1962. godine dva brata otvorila malu prodavnicu "usred ničega" u Arkanzasu, jedva da se na nju iko i osvrnuo.

Pa ipak, malo po malo, postajalo je jasno da je ta prodavnica drugačija. Inovativan pristup privlačio je kupce, a sposobna braća uskoro su krenula da šire poslovanje. Prodavnicama danas svako zna ime, a njihova porodica vredi više od čitavog BDP-a Irana.

Za one koji nisu pogodili, reč je o Volmartu i braći Volton. Ova fascinantna priča započela je pre više od 60 godina, a rastu bogatstva naslednika ne nazire se kraj.

Od male prodavnice do najunosnijeg porodičnog biznisa

Porodica Volton danas je sinonim za bogatstvo proizašlo iz uspešnog porodičnog biznisa. Njihova priča klasičan je primer američkog preduzetničkog duha u spoju s pogođenim poslovnim poduhvatima.

Temelji bogatstva porodice Volton postavljeni su 1962. godine, kada su Sem i Bad otvorili prvu Volmart prodavnicu. Njihovaa vizija fokusirana na ruralna područja, niske cene i veliki promet brzo je pretvorila Volmart u najveći maloprodajni lanac na svetu.

Rastom prodavnica raslo je i bogatstvo porodice, koja je kroz kompaniju "Walton Enterprises" zadržala vlasništvo nad značajnim udelom u kompaniji, što im je obezbedilo stalne dividende i povećanje neto vrednosti.

Iza svega stoji Sem Volton

Iako je u sve krenuo s bratom, "pravim" osnivačem smatra se Sem Volton. Njegova apsolutna predanost rastu biznisa bila je opšte poznata, kao i ljudski pristup zaposlenima, o čemu je jednom svedočio i maloprodajni konsultant Valter F. Loeb:

Foto: Campbell/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bio je na poslu već u 4:30 ujutru i svoje zaposlene je tretirao kao ljude, a ne samo kao prodavce ili magacionere."

Ravnomerno raspoređeno nasledstvo

Sem Volton preminuo je 1992. u 72. godini,a njegov brat Bad tri godine kasnije. Njihovu zaostavštinu su nastavili članovi porodice, uključujući Roba Voltona, koji je bio predsednik uprave Volmarta do 2015, te Grega Penera, Voltonovog zeta, koji danas predsedava upravnim odborom. Drugi su, pak krenuli putem umetnosti, sporta ili filantropije.

I za sve je bila ključna jedna stvar: kada je širio mrežu prodavnica, Sem je razmišljao decenijama unapred i osmislio porodičnu strukturu vlasništva koja je omogućila da njegovi naslednici izbegnu ogromne poreze na nasledstvo.

Pomoglo je i što je na vreme ravnomerno podelio bogato nasledstvo.

Naime, na samrti 1992. godine, Volton je već bio odlučio ko će i kako naslediti porodični biznis – svako od četvoro dece dobio je 20 odsto udela u porodičnoj kompaniji "Walton Enterprises", dok su on i supruga Helen zadržali po 10 odsto.

Rob Volton: Biznismen s ljubavlju prema sportu i automobilima

Ključna uloga, očekivano, pripala je najstarijem sinu Robu, koji je po njegovoj smrti postao predsednik Uprave Volmarta. Na ovoj funkciji bio je sve do 2015. godine, a mesto u upravnom odboru napustio je tek 2024.

Rob Volton Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Njegovo bogatstvo procenjuje se na 118 milijardi dolara - mali deo od "skromnih" 4,65 milijardi dolara iskoristio je za ostvarenje svog sna, predvodeći grupaciju koja je kupila NFL klub Denver Broncos.

A osim što voli da se počasti kupovinom sportskih klubova, Rob rado sebi priušti i pokoju luksuznu nekretninu. Retki automobili su takođe "must have" - njih poseduje čitavu zbirku - toliko da može da priušti i nezgode u kojima skupocene primerke slupa u brzoj vožnji (2013. uništio je Dayton Coupe vredan 15 miliona dolara).

Džon Volton: Ratni veteran i povučeni filantrop

Sasvim drugačiji život vodio je njegov brat Džon. Bio je veteran Vijetnamskog rata i radio je razne poslove – od pilota do vlasnika kompanije za iznajmljivanje jahti. Poginuo je 2005. godine u avionskoj nesreći i većinu svog bogatstva ostavio supruzi i sinu, a znatan deo donirao u humanitarne svrhe.

Džim Volton: Bankar i strateški čuvar porodičnih finansija

Jedini od potomaka Sema Voltona koji je i dalje aktivan u kompaniji je najmlađi sin Džim. Upravlja "Arvest Bank Group-om", jednom od najvećih banaka u Arkanzasu, čija imovina premašuje 26 milijardi dolara. Bio je član uprave Volmarta više od decenije, a sada vodi "Walton Enterprises" – ključnu firmu za upravljanje porodičnim bogatstvom. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 121 milijardu dolara.

Alis Volton: Ljubav prema umetnosti važnija od biznisa

Alis, jedina ćerka Sema Voltona, nikad nije radila u Volmartu. Umesto toga, posvetila se kolekcionarstvu umetnina.Njena kolekcija vredi više od 500 miliona dolara, a u Bentonvilu je otvorila muzej "Crystal Bridges", u koji je uključila i dela Endija Vorhola i Džordžije O'Kif. Jedna O'Kifina slika iz njene kolekcije prodata je za rekordnih 44,4 miliona dolara.

Alis Volton ima umetničku kolekciju vrednu 500 miliona dolara Foto: Guy Bell / Shutterstock Editorial / Profimedia

Alis poseduje luksuzne nekretnine u Teksasu i stan u Njujorku vredan 25 miliona dolara s pogledom na Central Park. Ujedno je darovala milione deonica Volmarta porodičnoj fondaciji.

Veliki deo bogatstva ide u donacije

A upravo je porodična fondacija ono po čemu se ovi bogati naslednici pomalo razlikuju od porodica poput Pino i Kering.

!Walton Family Foundation! osnovali su Sem i Helen 1987. godine. Fokus im je bio na obrazovanju, zaštiti životne sredine i razvoju matične regije u Arkanzasu i Delti. Džon se zalagao za reformu obrazovanja, a Rob za održivost i zaštitu prirodnih resursa, te su značajni iznosi iskorišćeni upravo u ove svrhe.

Astronomski prihodi nadmašuju čak i Amazonovu zaradu

A koliko sve dobro funkcioniše najbolje potvrđuju finansije. Walmart Inc., koji obuhvata Walmart i Sam's Club, najveći je maloprodajni lanac u SAD po prihodima.U protekloj fiskalnoj godini kompanija je ostvarila prihod od 681 milijardu dolara, što je više od Amazona, čiji osnivač i vlasnik Džef Bezos, jedan od najbogatijih ljudi današnjice, takođe ne može da se meri s iznosima na računu koji drže Voltonovi naslednici.

Uprkos tom uspehu, članovi porodice ove bogate porodice i dalje ostaju relativno povučeni u javnosti. U decembru su deca Sema Voltona prenela glasačka prava na osmoro svojih potomaka, koji će nastaviti da vode viziju svog dede.

Među onima koji trenutno igraju ključne uloge u upravljanju Volmartom ističe se Greg Pener, suprug Keri Volton i Robov zet, koji danas predsedava upravnim odborom.

Od kupovine Arsenala do jahte od 300 miliona dolara

Veliku ulogu u porodičnim ulaganjima ima i ćerka Bada Voltona, En. Ona je u braku sa sportskim magnatom Stenom Kronkeom (u Evropi poznatim po vlasništvu u Arsenalu) porodicu nagnala na razna ulaganja u sportske klubove, dok se njena sestra Nensi okrenula kupovinama jahti. Danas je poznata kao žena koja upravlja najvećom jahtom na svetu - superjahtom Haos, vrednom 300 miliona dolara.

En Volmart Foto: Ivan Apfel / Getty images / Profimedia

No, na stranu razna ulaganja i luksuzni hobiji - Volmart je taj koji i dalje ostaje temelj porodičnog bogatstva.

Kao jedna od najuticajnijih maloprodajnih korporacija na planeti, ostaje dosledna poslovnom modelu koji se temelji na masovnoj prodaji i izuzetno učinkovitoj logistici. Dok se u mnogim delovima sveta vodi rasprava o ulozi velikih korporacija u lokalnim ekonomijama, Voltonovi nemaju takvih dilema – oni i dalje drže vrh svetske bogataške lestvice, s imperijom vrednom 400 milijardi dolara - koja se iz godine u godinu širi i jača.

(Kurir.rs/ Tportal)

