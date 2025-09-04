Slušaj vest

Par iz Španije odlučio je da leto 2025. provede u kampu na Kosta Bravi. Za boravak su platili 1.650 evra, ali, kako tvrde turisti, kvalitet smeštaja bio je daleko od očekivanog. U snimku na TikToku pokazali su loš standard, oštećene uređaje i prljavštinu.

Užasne uslove na jednom od kampova na Kosta Bravi opisala je katalonska radio stanica RAC1. Kako se navodi, rast cena odmora u popularnim turističkim regionima Španije poslednjih meseci izaziva sve više reakcija na društvenim mrežama.

Na snimku objavljenom na profilu @montse_sevillano, turisti su pokazali kako izgleda kamp kućica na Kosta Bravi. Zatekli su smeštaj u očajnom stanju, iako su za nedelju dana platili čak 1.650 evra.

Na snimku se vidi unutrašnjost male kuće: klimav nameštaj sumnjivog kvaliteta, paučina na zidovima i toalet koji curi. Dodali su i da u kućici nije bilo posteljine, pa su morali da je ponesu od kuće. Pogledajte kako izgleda smeštaj:

Par je naglasio da je, osim samog smeštaja, ostatak kampa bio u redu.

"Kamp je odličan, ima mnogo dobrih sadržaja, bazene sa toboganima za najmlađe, veoma dobre restorane, animacije i veoma pažljivo i ljubazno osoblje", otkrivaju turisti.

