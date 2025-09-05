Slušaj vest

Dnevni horoskop za 5. septembar. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta znake horoskopa očekuje ovog petka.

OVAN

Atmosferu na poslu mogu obeležiti neke spletke. Najmudrije je da se držite po strani i da ne ulazite u rasprave ni sa kim. Partner vam danas može prirediti lepo iznenađenje. Dan ispunjen zadovoljstvom. Zadržavanje vode u organizmu, obavezno se obratite internisti ili kardiologu.

BIK

Ovaj dan donosi vam uspeh na finansijskom planu. Očekuje vas važan sastanak i donošenje bitne odluke što se tiče nove nadležnosti. Danas možete da upoznate veoma atraktivnu osobu na kraćem putovanju. Uzbudljiva avantura. Prehlada, povišena temperatura, osećate se slomljeno.

BLIZANCI

Ovaj dan može da vam donese zastoj u prilivu finansijskih sredstava, a to može odložiti realizaciju važnog projekta. Slobodne Blizance očekuje ljubav na prvi pogled i susret sa osobom prema kojoj će osetiti privlačnost. Nervozni ste i napeti, reagujete bez razmišljanja, ne donosite važne odluke.

RAK

Rakove očekuje rešenje dugotrajnog pravnog problema. Ukoliko želite da pređete na novu poziciju, ovaj period je odličan za to. Rakovi mogu imati sudbinsko poznanstvo s veoma privlačnom osobom, i to na nekom skupu. Nesanica. Ni sami ne znate zbog čega vas ona muči kad nemate konkretnih problema.

LAV

Velike promene u firmi mogu povući za sobom promene i u okviru vaših nadležnosti. Proširenje obima posla. Bogat društveni život i izlasci doneće vam priliku da upoznate osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Glavobolja. Proverite pritisak.

DEVICA

Dominantnu temu čini sastanak s nadređenima i dogovor o vašim daljim dužnostima i radnim zadacima. Bićete pohvaljeni. Device danas mogu doneti radikalne odluke što se tiče veze. Dovoljna je pogrešna reč partnera. Stomačne tegobe. Smanjite unos brze, masne hrane.

VAGA

Ukoliko ste nezadovoljni postojećim uslovima u firmi, planete vam pružaju podršku da načinite prvi korak napred i potražite nešto novo. Možete imati problem u odnosu s partnerom. Mogući su nesporazumi i rasprave. Problem sa očnim pritiskom. Obavezan je odlazak kod oftalmologa.

ŠKORPIJA

Akcenat je na finansijskom planu i potezima koji vas vode u pravcu napredovanja. Pravi je trenutak da se osamostalite. Uzbudljiva avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja može obeležiti ovaj dan. Početak veze. Nervoza. Nemate apetit, smanjite broj cigareta.

STRELAC

Najvažnije je da stvari radite strpljivo i da posao obavljate jedan po jedan. Stihijski pristup bi mogao da dovede do kašnjenja. Imate utisak da vas partner bez ikakvog argumenta kritikuje. Na vreme razgovarajte o tome. Odlično se osećate.

JARAC

Ovaj dan vam donosi novi početak na poslu, bilo da je reč o radu na novom projektu ili novoj nadležnosti. Zajednički izlazak u društvo može početi lepo, ali na kraju se može okončati ljubomornom scenom partnera. Reumatske tegobe. Izbegavajte lekove, pokušajte sa oblogama.

VODOLIJA

Budite oprezni u komunikaciji s kolegama i nadređenima. Neke stvari se odvijaju iza kulisa, moguće su spletke. Očekuje vas izlazak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Veče puno emotivnog naboja i romantike. Prehlada. Upala grla, izbegavajte gazirana pića.

RIBE

Iskoristite povoljan period da uspostavite novu saradnju i razradite posao. Uspešan period za one koji imaju privatni biznis. Očekuje vas lepo poznanstvo preko društvenih mreža. To se može razviti u ozbiljnu vezu. Bol u leđima, u lumbalnom delu kičme.