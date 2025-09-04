Slušaj vest

U Muzeju nacionalne istorije Transilvanije čuva se pravo blago koje će uskoro biti predmet detaljne analize međunarodnog tima stručnjaka.

Lovac na blago pronašao 121 zlatni artefakt

Jedan zaljubljenik u otkrivanje skrivenih predmeta, uz pomoć detektora metala, pronašao je čak 121 predmet od zlata. Stručnjaci veruju da datiraju iz bronzanog doba, između 1400. i 1200. godine pre nove ere. Među njima se nalazi i jedinstven primerak na teritoriji Rumunije.

Jedinstveni prsten i zlatne verige

Muzeograf Malvinka Urak izjavila je:
"Reč je o prstenu za koji još nemamo analogije u Rumuniji. Izrađen je od deblje zlatne žice sa spiralno oblikovanim krajevima. Pored njega, pronađeno je i 116 sitnih veriga sa urezanim dekoracijama, koje se mogu tumačiti i kao minđuše. Zlatne predmete iz praistorije već imamo u kolekciji muzeja, ali ovako bogato blago nemamo. Njegova vrednost je neprocenjiva i izuzetno značajna.“

Restauracija i multidisciplinarna analiza

Svi predmeti će najpre biti restaurirani u laboratoriji Muzeja nacionalne istorije Transilvanije u Klužu. Nakon toga, arheolozi, hemičari, fizičari i geolozi iz Rumunije i inostranstva obaviće detaljna istraživanja.

Budući deo muzejske kolekcije

Direktor Odeljenja za kulturu okruga Kluž, Viktor Kubleşan, rekao je:
„Nakon istraživanja, predmeti će najverovatnije postati deo muzejske kolekcije. Javnost bi svakako trebalo da ih vidi, jer su i spektakularni i prelepi.“

Neprocenjivo kulturno nasleđe

Ministar kulture Andraš Demeter istakao je:
„Njihova vrednost je zaista neprocenjiva, s obzirom na starost i samu izradu. Nacionalni teritorij nam i dalje donosi ovakva iznenađenja i otkriva svoje tajne.“

(Kurir.rs/stirileprotv.ro)

