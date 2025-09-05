Slušaj vest

Lajanje je jedan od najčešćih izazova sa kojima se vlasnici pasa suočavaju i može brzo postati frustrirajuće ako se dešava prečesto. Iako je lajanje prirodno, mnogi psi nauče da ga koriste da bi zahtevali pažnju ili dobili ono što žele. Stručnjak iz organizacije Dogs' Trust otkrio je jednu uobičajenu naviku vlasnika kućnih ljubimaca koja može pogoršati situaciju.

Stručnjaci za pse kažu da je vikanje ili grđenje psa zbog lajanja pogrešan način njihove dresure. Podelili su: „Ključ za smanjenje, pa čak i sprečavanje lajanja, jeste razumevanje zašto vaš pas uopšte laje. Kada saznate šta vaš pas želi da dobije lajanjem, možete mu pokazati da može dobiti ono što želi ponašajući se na mirniji i tiši način.“

Foto: Profimedia

Nikada nemojte grditi svog psa

Stručnjaci iz Dogs' Trust upozorili su: „Iako njihovo lajanje može biti frustrirajuće, nikada ne grdite svog psa. Grdnja bi ga moglo učiniti anksioznim ili zbunjenim u vezi sa vama.

„Ovo bi moglo pogoršati stvari, podstičući ih da laju još više u brizi ili zbunjenosti.“ Neki psi mogu čak videti kako vičete dok im se pridružujete i pravite buku sa njima.“

Umesto toga, naučite svog psa mirnijim načinima komunikacije. Kada pas laje da bi dobio određeni odgovor, na primer na drugog psa, važno je da mu pokažete da tiše, bezbednije ponašanje može postići isti rezultat.

Foto: Sandra Marisol Del Ro Mendoza / Alamy / Alamy / Profimedia

Jedna korisna metoda je preusmeravanje. Pošto psi ne mogu istovremeno da laju i njuškaju, stavljanje poslastica na zemlju preusmerava njihovu pažnju sa lajanja na traženje hrane.

Vremenom, ovaj dosledan pristup pomaže psima da nauče da mirno ignorisanje okidača, umesto glasne reakcije, dovodi do nagrađujućeg ishoda.

Budite svesni da ne nagrađujete lajanje

Raniji savet ne funkcioniše u svim scenarijima. Stručnjak je podelio: „Ako vaš pas laje za vreme obroka, ignorišite lajanje i sačekajte da prestane pre nego što ga nahranite.

„Planirajte unapred i odvucite mu pažnju tako što ćete mu dati igračku kada znate da ćete mu pripremati užinu. Ako vaš pas laje da bi vas naterao da se igrate sa njim, ignorišite ga.

„Okrenite se od svog psa ili čak izađite iz sobe i radite nešto drugo umesto toga.“ Kada su tihi, uzmite igračku i pozovite ih da se igraju - zabavna igra je odlična nagrada za tišinu.“

Foto: emer, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Zaključno, stručnjak upozorava da je prevencija ključna, zato pokušajte da držite psa podalje od okidača. Takođe bi trebalo polako da usvajate ove akcije.

Ako iznenada ignorišete lajanje vašeg psa, on može lajati glasnije ili duže da bi privukao vašu pažnju. Ostanite mirni i nagradite ih pohvalom i pažnjom kada su tihi, kako bi naučili da tišina donosi rezultate, ali da je doslednost ključna.

