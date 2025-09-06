Slušaj vest

Evaldas Rimasauskas iz Litvanije se izjasnio krivim za krađu 122 miliona dolara od Gugla i Fejsbuka između 2013. i 2015. godine. On je uspeo da ukrade 99 miliona dolara od Fejsbuka i 23 miliona od Gugla jednostavnim planom: slao je račune tehnološkim gigantima za artikle koje nisu naručili.

Zapanjujuće, obe kompanije su platile.

Litvanac je godinama slao fakture zajedno sa raznim falsifikovanim papirima, uključujući ugovore i lažno potpisana pisma, kako bi se održao izgled legitimnosti. Rimasauskas je čak imitirao mejlove za koje se činilo da dolaze od korporativnih rukovodilaca kako bi podržao njegove zahteve za plaćanje.

Plan je dodatno podržao Rimasauskas koji se pretvarao da je tajvanska hardverska kompanija Kuanta Computer Inc. Čak je registrovao kompaniju tog imena u Letoniji kako bi pomogao u učvršćivanju akreditiva.

Njegov plan je bio toliko pedantan da niko u Fejsbuku ili Guglu nije proverio da li su Rimasauskasove fakture legitimne. Jednostavno su ih platili. Rimasauskas je zatim prebacio novac na bankovne račune otvorene na Kipru, u Litvaniji, Mađarskoj, Slovačkoj i Letoniji.

Rimasauskasa je na kraju otkrio Gugl i sada se suočava sa optužbama za prevaru, tešku krađu identiteta i pranje novca. On je pristao da oduzme 50 miliona dolara i mogao bi se suočiti sa zatvorskom kaznom do 30 godina kada bude osuđen 29. jula.

(Kurir.rs/Serbiantimes)

