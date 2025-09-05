Slušaj vest

Stigao nam je septembar, a sa njim i veoma pozitivne promene za ova četiri znaka, sudeći po prognozama astrologa iz Indije.

Horoskopski znaci kojima se u septembru menja život nabolje:

Bik

Venera, koja vlada Bikovima, preći će iz Blizanaca u znak Raka, što će takođe doneti sveže i korisne promene u njihovim životima. Možete ući u novu romantičnu vezu koja će vam prijati na duže staze. Rešićete finansijske brige. Biće vam dostupan raznovrstan izvor prihoda.

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Rak

Pojedini Rakovi možda dožive veridbu u septembru. Možda će pokrenuti novi posao i zbog toga bi mogli da putuju u razne gradove. Rakovi, unapredićete svoj način života i uložićete u svoj izgled i brigu o sebi, kažu indijski astrolozi.

Rak Foto: Shutterstock

Lav

Vladajuća planeta Sunce je u vašem znaku. Biće to vreme značajnih promena i donećete važne odluke koje će se na kraju ispostaviti kao najbolje. Vaše raspoloženje će se popraviti jer su prijatne stvari na pomolu. Steći ćete nove veštine, doživeti značajan finansijski napredak i imati pristup raznim poslovnim mogućnostima. Želja da ljubav uđe u vaš život zahteva da otvorite svoje srce. Budite optimisti.

Lav Foto: Shutterstock

Vodolija

Promene će se destii na polju studija, zaposlenja, finansija i profesije. Otkrićete razne povoljne šanse, ali morate uložiti odgovarajuće napore. LJudi oko vas će ceniti vaše prisustvo i smatrati vas važnim, a možda ćete dobiti značajnu poslovnu ponudu ili dobiti priznanje za vaš postojeći posao, piše timesofindia.indiatimes.com.

Vodolija Foto: Shutterstock

(Kurir.rs/ Direktno)

