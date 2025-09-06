Dnevni horoskop za 6. septembar: Ovnove čeka napredak u karijeri, Rakove strastvena veza, a Škorpije ljubavni sastanak
Dnevni horoskop za 6. septembar 2025. godine. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta ovog utorka očekuje horoskopske znake.
OVAN
Profesionalno usavršavanje može da vam donese veliki napredak u karijeri. Investiranje u znanje višestruko će vam se isplatiti. Ovaj dan obeležiće stabilnost u odnosu s partnerom. Potrudili ste se da vam se partner otvori, da ima poverenja u vas. Aktuelna je alergija.
BIK
Poslovna saradnja s prijateljima može da vam donese znatno unapređenje finansijske situacije. Dobar period za privatni biznis. Nedavno poznanstvo s veoma zanimljivom osobom oborilo vas je s nogu. Sledi zbližavanje. Problemi sa želucem. Promenite režim ishrane.
BLIZANCI
Obratite pažnju na neke kolege koje su spremne da naruše vašu reputaciju poluistinama. Balansirajte situaciju diplomatski. Partner se ponaša kontradiktorno, ali uprkos tome, između vas ima mnogo emocija. Čuvajte se virusa. Izbegavajte zagušljive, zatvorene prostorije, javne skupove.
RAK
Uspeh postižete zahvaljujući podršci moćne i uticajne osobe, pa vam se smeši i određena doza popularnosti. Očekuje vas zbližavanje sa osobom koju svakodnevno viđate u prolazu. Početak nove i veoma strastvene veze. Smanjite unos alkohola, ali i gaziranih pića.
LAV
Očekuju vas pozitivne vesti od poslovnih saradnika. Ubrzo se pred vama otvara daleki put. Romansa sa osobom koju poznajete preko posla sve više poprima jasnu formu. Delikatna situacija, jer osoba nije slobodna. Tahikardija, uradite EKG.
DEVICA
Važno je da danas poštujete prioritete, jer ćete samo na taj način završiti poslove na vreme. Poboljšanje finansija. Slobodne Device danas mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu preko prijatelja. Čuvajte se infekcije. Došlo je do pada imuniteta.
VAGA
Pruža vam se prilika da načinite veliki preokret na poslovnom planu. Kontakt s moćnom osobom doneće vam napredak. Ne dopadaju vam se neke stvari kod partnera. Skrenite mu na to pažnju da ne bi došlo do distance. Vrtoglavica. Razlozi su mnogobrojni, obratite se lekaru radi otkrivanja uzroka.
ŠKORPIJA
Ne dopada vam se atmosfera manipulacije na poslu. Uporno se trudite da se izolujete i samo radite svoj posao. Osoba koju ste nedavno upoznali sve više opseda vaše misli. Sledi uzbudljiv ljubavni sastanak. Glavobolja izazvana nagomilavanjem poslovnih obaveza i stvaranjem tenzije.
STRELAC
Ukoliko povučete pravi potez danas i sklopite saradnju s novim saradnikom, finansijski uspeh vam je zagarantovan. Mali znak pažnje od simpatije učiniće mnogo, tako da ćete se veoma lepo osećati. Reumatske tegobe. Obratite se reumatologu i fizijatru.
JARAC
Uspešan dan za one koji očekuju konkretan znak da im se sprema napredak u firmi u kojoj rade. Povećanje kruga nadležnosti. Uspešno ćete rešiti dugotrajan problem u okviru porodice. Uspeh u zajedničkom poduhvatu s partnerom. Problem sa sinusima.
VODOLIJA
Današnji dan vam može doneti odličnu poslovnu ponudu, i to iz inostranstva. Nalazite se na velikoj prekretnici. Vaša veza prolazi kroz velike oscilacije, čas vam izgleda da je sve u redu, čas da se sve urušava. Glavobolja. Moguć problem s povišenim pritiskom.
RIBE
Ukoliko radite u okviru informatičke tehnologije ili preko interneta, ovaj dan vam može doneti odličnu ponudu. Nesporazum s partnerom može da vas iznervira. Na sreću, zahlađenje će biti kratkog daha. Pazite se virusnih infekcija. Pojačajte ishranu voćem i povrćem.
