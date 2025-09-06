Slušaj vest

Japanski princ Hisahito, sin prestolonaslednika Fumihita i nećak cara Naruhita, održaće svoju zvaničnu ceremoniju punoletstva 6. septembra, na svoj rođendan. Iako je napunio 18 godina prošle godine, odlučeno je da se svečanost odloži kako bi mogao u potpunosti da se posveti polaganju prijemnog ispita za univerzitet.

Ovo je prva ceremonija punoletstva jednog princa još od one koju je njegov otac imao pre tačno 40 godina.

Ovako izgleda ceremonija proslave punoletstva, pogledajte u galeriji:

Kanmuri – simbol odraslog princa

Prvi korak ceremonije je svečana dodela kanmuri pokrivala za odrasle prinčeve. Car Naruhito šalje izaslanika koji će doneti ovo tradicionalno obeležje u rezidenciju prestolonaslednika Fumihita.

Nakon toga sledi obred Kakan no Gi, kada princ Hisahito stavlja kanmuri, čime pokazuje da je zakoračio u punoletstvo.

Put kočijom starom više od jednog veka

Za ovu priliku princ će putovati u posebnoj državnoj kočiji, staroj više od sto godina, izgrađenoj u Japanu 1913. godine. Reč je o istoj kočiji kojom je putovao i njegov otac na sopstvenoj ceremoniji punoletstva.

Hisahito će obići tri svetišta u sklopu Carske palate, uključujući centralno Kašiko-dokoro, posvećeno boginji sunca Amaterasu.

Carska audijencija

U svečanoj sali Macu-no-ma, glavnoj dvorani Carske palate, princ će pozdraviti cara Naruhita i caricu Masako.

Nakon toga, Njegovo Veličanstvo uručiće mu Veliku lentu Vrhovnog Ordena Hrizanteme, najvišeg japanskog odlikovanja. Ceremonija će uključiti i susrete sa upravnikom Carske agencije, Nišimurom Jasuhikom, kao i sa carem emeritusom Akihitom i caricom emeritom Mičiko. Svečani banket zaokružiće dan.

Poštovanje predaka i nacionalnih svetinja

Ceremonijalne aktivnosti nastavljaju se i nakon 6. septembra:

8. septembra princ Hisahito posetiće Ise hram i grob cara Džinmua u Kašihari, u prefekturi Nara.

9. septembra odaće počast svom pradedi, caru Šovi, na njegovom grobu u zapadnom Tokiju.

10. septembra učestvovaće na zvaničnom banketu zajedno sa premijerom Šigeruom Išibom.